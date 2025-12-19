¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 19 de Diciembre, Neuquén, Argentina
EN MARZO

Ulises Bueno, La Delio Valdez y Ángela Leiva animarán la Fiesta Nacional del Tomate 2026 en Lamarque

Se presentó la XXXI edición de la fiesta que se realizará del 12 al 15 de marzo con una grilla de artistas de primer nivel y el tomate como símbolo de identidad y orgullo comunitario

Por Fabian Rossi
Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 11:14
Ulises Bueno se presentará el 15 de marzo en Lamarque

La Municipalidad de Lamarque presentó realizó este jueves el lanzamiento oficial de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción, dando inicio a la cuenta regresiva de un evento que promete ser inolvidable. Con música, alegría y emoción, la comunidad celebró el anticipo de lo que será la edición número 31 de la tradicional fiesta que pone en valor la producción local y la identidad rionegrina.

El acto de lanzamiento estuvo marcado por la energía y el entusiasmo de vecinos y autoridades, quienes destacaron que “esto recién arranca” y que el tomate volverá a ser protagonista de una celebración que cada año brilla más. La fiesta se prepara para ofrecer noches únicas, con artistas de primer nivel y el espíritu comunitario que caracteriza a Lamarque.

Con orgullo y emoción, se reveló la grilla de artistas nacionales que animarán las cuatro noches de la fiesta en marzo:

•          Jueves 12: Sharon y Los Pampas (Chamamé).

•          Viernes 13: Lázaro Caballero y La Delio Valdez.

•          Sábado 14: Ángela Leiva y Desakata2.

•          Domingo 15: Ulises Bueno.

La Delio Valdez tocará el viernes 13 de marzo

La programación combina géneros populares y figuras reconocidas, garantizando espectáculos de gran convocatoria y diversidad musical.

La Fiesta Nacional del Tomate y la Producción es mucho más que un evento artístico: es un espacio de encuentro, celebración y orgullo comunitario. “Se vienen noches inolvidables, de música, alegría y emoción, donde volvemos a poner en valor lo que somos y lo que producimos como comunidad”, destacó el intendente de Lamarque, Sergio Henandez.

La edición 2026 promete ser una de las más recordadas, con energía desbordante, artistas consagrados y el espíritu que identifica a Lamarque año tras año. La Fiesta del Tomate ya se siente en la ciudad y en toda la región. Con el tomate como símbolo de producción y trabajo, Lamarque se prepara para recibir a miles de visitantes y mostrar, una vez más, la fuerza de su comunidad y el valor de su producción agrícola.

