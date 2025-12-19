La Municipalidad de Lamarque presentó realizó este jueves el lanzamiento oficial de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción, dando inicio a la cuenta regresiva de un evento que promete ser inolvidable. Con música, alegría y emoción, la comunidad celebró el anticipo de lo que será la edición número 31 de la tradicional fiesta que pone en valor la producción local y la identidad rionegrina.

El acto de lanzamiento estuvo marcado por la energía y el entusiasmo de vecinos y autoridades, quienes destacaron que “esto recién arranca” y que el tomate volverá a ser protagonista de una celebración que cada año brilla más. La fiesta se prepara para ofrecer noches únicas, con artistas de primer nivel y el espíritu comunitario que caracteriza a Lamarque.

Con orgullo y emoción, se reveló la grilla de artistas nacionales que animarán las cuatro noches de la fiesta en marzo:

• Jueves 12: Sharon y Los Pampas (Chamamé).

• Viernes 13: Lázaro Caballero y La Delio Valdez.

• Sábado 14: Ángela Leiva y Desakata2.

• Domingo 15: Ulises Bueno.

La Delio Valdez tocará el viernes 13 de marzo

La programación combina géneros populares y figuras reconocidas, garantizando espectáculos de gran convocatoria y diversidad musical.

La Fiesta Nacional del Tomate y la Producción es mucho más que un evento artístico: es un espacio de encuentro, celebración y orgullo comunitario. “Se vienen noches inolvidables, de música, alegría y emoción, donde volvemos a poner en valor lo que somos y lo que producimos como comunidad”, destacó el intendente de Lamarque, Sergio Henandez.

La edición 2026 promete ser una de las más recordadas, con energía desbordante, artistas consagrados y el espíritu que identifica a Lamarque año tras año. La Fiesta del Tomate ya se siente en la ciudad y en toda la región. Con el tomate como símbolo de producción y trabajo, Lamarque se prepara para recibir a miles de visitantes y mostrar, una vez más, la fuerza de su comunidad y el valor de su producción agrícola.