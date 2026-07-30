Una inesperada escena de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico alteró el tono romántico de las imágenes que venían compartiendo desde Grecia. En medio de sus vacaciones, la pareja publicó un video en el que el futbolista tuvo un gesto pícaro con su esposa y provocó una reacción que terminó divirtiendo a sus seguidores.

La grabación muestra a Caro Calvagni disfrutando de un momento relajado cuando Nicolás Tagliafico se acerca y le muerde la cola. Sorprendida por la actitud de su marido, ella reacciona inmediatamente y ambos terminan tomándose el episodio con humor. La espontaneidad del intercambio convirtió el fragmento en uno de los contenidos más comentados de su viaje.

El episodio se produjo durante los días de descanso que Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico eligieron compartir después del Mundial. La pareja viajó a Grecia para bajar el ritmo y recuperar energías en un entorno marcado por las playas de aguas turquesas, los paisajes naturales y la tranquilidad de una villa privada.

Más allá del video que despertó todo tipo de reacciones, ambos venían mostrando distintos aspectos de su estadía. Las publicaciones incluyeron momentos frente al mar, mates y postales románticas que reflejaron el clima de intimidad con el que buscaron atravesar esta pausa antes de que el defensor retome sus compromisos deportivos.

Buena parte de la repercusión surgió por el contraste entre las imágenes cuidadas del destino y esa secuencia descontracturada. La broma permitió conocer otra faceta de la relación y evidenció la confianza que mantienen lejos de las apariciones públicas vinculadas con el fútbol. Los usuarios destacaron especialmente la reacción de ella y la actitud traviesa del jugador.

Así, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico transformaron un instante privado en el momento más viral de sus vacaciones. Entre descanso, romance y humor, la pareja volvió a exhibir la complicidad que mantiene después de varios años de relación. La escena hot terminó aportando el toque inesperado a un viaje pensado para desconectarse de la presión del Mundial y disfrutar del verano europeo.