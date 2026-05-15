La rutina de entrenamiento de Camila Mayán terminó convirtiéndose en un inesperado blooper viral luego de que la influencer sufriera un accidente en pleno gimnasio. Lejos de ocultarlo, decidió compartir el momento en sus redes sociales y se tomó la situación con mucho humor.

Todo ocurrió cuando la ex de Alexis Mac Allister intentó subirse a una cinta para correr que ya estaba funcionando a gran velocidad. El cálculo no salió como esperaba y terminó perdiendo el equilibrio apenas apoyó los pies sobre la máquina.

En el video, que quedó registrado por las cámaras del gimnasio, se puede ver cómo Cami Mayán intenta mantenerse estable durante algunos segundos mientras la cinta sigue en movimiento. Sin embargo, la inercia terminó jugándole una mala pasada y cayó de forma aparatosa.

A pesar del golpe, la influencer logró levantarse rápidamente y continuar con el entrenamiento. Después, decidió subir el clip a sus historias de Instagram y reírse de sí misma junto a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar al divertido episodio.

“Realmente no puedo parar de reírme”, escribió Camila Mayán sobre el video que se volvió viral en cuestión de minutos. Más tarde, redobló la apuesta con otra frase todavía más graciosa: “Dios, literalmente lloré de risa”.

Pero el accidente no quedó solamente en una anécdota divertida. Horas después, la modelo mostró la herida que sufrió en una de sus rodillas tras golpearse contra la cinta mientras intentaba subir. Aunque fue un raspón leve, decidió compartirlo igual con total naturalidad.

El palazo que se dio Cami Mayán

“Me hice una frutillita como cuando era una niña. Bárbaro”, comentó entre risas la influencer, dejando en claro que el mal momento no pasó a mayores. Sus seguidores celebraron la espontaneidad con la que relató todo y llenaron las redes de comentarios y memes.

Con su estilo relajado y auténtico, Cami Mayán volvió a generar repercusión en redes sociales. El accidente en el gimnasio terminó transformándose en uno de los videos más comentados del día y dejó una enseñanza simple: nunca subirse a una cinta cuando ya está acelerando.