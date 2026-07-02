Georgina Barbarossa atravesó un momento de enorme tensión durante la madrugada, cuando recibió un llamado que buscaba hacerla caer en una estafa. La conductora contó que intentaron engañarla con un supuesto secuestro virtual y decidió compartir lo ocurrido para alertar a sus seguidores.

La situación se produjo en plena noche, en un horario especialmente sensible para este tipo de maniobras. Del otro lado del teléfono, una voz masculina lloraba y buscaba instalar desesperación con una frase directa: “Hola mami, soy Tommy, me acaban de robar aquí en mi casa. Acá en mi casa”. La intención era clara: hacerle creer que su hijo estaba en peligro.

Sin embargo, Georgina Barbarossa no llegó a entrar en pánico. Apenas escuchó la voz, detectó que algo no coincidía y frenó la trampa antes de que avanzara. “Automáticamente me di cuenta que no era la voz de mi hijo”, explicó al relatar el episodio. Su reacción, lejos de ser dubitativa, fue contundente: “Lo mandé a la recalcada de su madre y a todas las partes posibles”.

Lo que más bronca le generó a la actriz fue que los estafadores apelaran a datos familiares conocidos públicamente para darle credibilidad al engaño. “Todo el mundo sabe que mis hijos se llaman Juan y Tomás. O sea que son muy hijos de puta porque decían: 'Hola mami, soy Tommy‘“, señaló, indignada por la manera en que intentaron manipularla.

La conductora también remarcó que el horario elegido no fue casual, ya que este tipo de llamados suelen buscar a la víctima desorientada o dormida. “Sobre todo si te llaman a esa hora que estás dormido”, advirtió. Incluso, con su estilo habitual, sumó una cuota de humor para describir cómo estaba al momento del llamado: “Yo ya estaba efecto Rivotril, ¿viste? Pero igual seguí durmiendo al instante”.

Más allá del susto, Georgina Barbarossa quiso convertir su experiencia en un mensaje preventivo. Por eso, pidió no reaccionar desde el miedo, prestar atención a los detalles y desconfiar cuando una llamada nocturna intenta imponer urgencia. “Estén atentísimos, atentísimos y escuchen bien. No se asusten”, recomendó con firmeza.

El cierre de su descargo dejó en evidencia la mezcla de alivio, enojo y preocupación que le provocó el episodio. “Hay mucha gente que se asusta, así que por favor estén atentos”, insistió la conductora. Luego, resumió con una frase bien propia cómo logró sacarse de encima la tensión: “Después que los puteé me quedé muchísimo más tranquila”.