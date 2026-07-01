El romance entre Lola Teuly y Mauricio Macri sumó un capítulo cargado de expectativa. Después de que el expresidente confirmara públicamente la relación, la empresaria se animó a contar cómo nació el vínculo y dejó una definición sobre la posibilidad de casarse.

La revelación llegó durante una entrevista para OLGA en el aeropuerto de Ezeiza, donde Lola Teuly acompañaba a Mauricio Macri en medio de un viaje vinculado al Mundial 2026. Allí, relajada y sonriente, aceptó hablar de una relación que hasta hace poco intentaban mantener lejos de las cámaras.

El dato más inesperado tuvo que ver con el origen de la historia. Consultada sobre cómo había conocido al exmandatario, la empresaria no dudó y señaló a alguien muy cercano: "El responsable de esto fue mi papá".

Luego, Lola Teuly explicó que el primer encuentro con Mauricio Macri ocurrió hace varios años, en un contexto familiar muy distinto al presente. "Mi papá se casó y lo invitó al casamiento hace muchos años. Ahí nos conocimos", recordó, entre risas, al revelar que la conexión inicial nació por una invitación de su padre.

La anécdota generó sorpresa porque muestra que el vínculo no empezó de manera repentina, sino que tuvo un antecedente lejano antes de transformarse en romance. Aunque durante semanas eligieron un perfil bajo, las últimas apariciones públicas dejaron ver que la pareja atraviesa un momento de mayor comodidad frente a la exposición.

La pregunta más esperada llegó cuando quisieron saber si existe la posibilidad de una boda con Mauricio Macri. Lejos de alimentar rumores o ponerle fecha a la relación, Lola Teuly respondió con cautela: "No sé, es muy reciente todo. Vamos viendo".

Con esa frase, la empresaria dejó claro que prefiere vivir la relación sin apuros ni definiciones apresuradas. Por ahora, ambos disfrutan esta nueva etapa mientras crece la curiosidad alrededor de una historia que mezcla política, romance y un dato familiar inesperado: todo empezó en un casamiento al que el padre de ella decidió invitar al expresidente.