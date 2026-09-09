Lo que comenzó como un vínculo laboral terminó convirtiéndose en una de las parejas más sólidas del periodismo argentino. Chiche Gelblung y Cristina Seoane compartieron casi 50 años de historia. La relación atravesó crisis, infidelidades, exilios y problemas de salud, pero siempre encontró la manera de seguir adelante. Para conocer más sobre la carrera de Chiche, podés leer nuestra nota sobre los momentos imperdibles de su carrera.

Un amor que nació en la redacción de Gente

La historia comenzó en la década de 1970 en la revista Gente. Chiche era el director y Cristina una de las modelos top del momento. Él la contactó para la clásica tapa de "Personajes del Año". En ese primer encuentro no fue amor a primera vista. Pero la admiración laboral creció y, al año siguiente, tras la separación de Cristina, Chiche la contrató como productora de fotografía. El día a día en la redacción hizo el resto.

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: casi 50 años de amor

Sin embargo, la etapa de noviazgo estuvo lejos de ser un cuento de hadas. El contexto político los llevó al exilio. La personalidad "incontrolable" de Chiche provocaba peleas constantes. A pesar de todo, en 1979 formalizaron su amor en el civil y tuvieron una boda de ensueño. Desde entonces, no volvieron a separarse.

Crisis, infidelidades y una historia de superación

La pareja tuvo un comienzo problemático. Chiche Gelblung reconoció que fue un "infiel patológico y serial" durante los primeros años. Cristina contó que él tenía "tres relaciones paralelas". Cuando ella se enteró, "se armó el gran quilombo". En un arrebato de furia, Cristina le tiró por el balcón de un piso 15 todos sus discos, gemelos y relojes.

Chiche tuvo que hacer de todo para reconquistarla. Le mandaba flores, la bombardeaba a llamados y le lloraba. Finalmente, Cristina lo perdonó. Él juró que nunca más volvería a ser infiel: "Los grandes infieles, cuando sientan cabeza son totalmente fieles", aseguró. Aunque a Cristina le costó recuperar la confianza, el amor pudo más.

La pareja formó una familia de cinco, junto a sus tres hijos: Federico, María y Magdalena (Maggie). Federico nació aproximadamente en 1980, es licenciado en Administración de Empresas. María nació en 1983, es docente y en ocasiones fue portavoz de su padre. Magdalena, la menor, nació en 1992 y es la que más contacto mantuvo con los medios. Con el tiempo, la familia se agrandó con la llegada de siete nietos.

A pesar de las tormentas, Chiche Gelblung siempre destacó la atracción que sentía por Cristina. En una entrevista, confesó: "A mí me sigue calentando como el primer día". Cristina, por su parte, rescató de él "su inteligencia, su gran sentido del humor y que sea tan buen amante". El periodista también destacó las virtudes de su esposa: "solidaridad, ternura y belleza".

Si tuvieran que envejecer juntos otra vez, no dudarían en volverse a elegir. "Cuando miro desnuda a mi mujer la veo exactamente con la misma belleza del primer día", cerró Chiche en una de sus últimas entrevistas. Esa fue la fórmula de un amor que trascendió décadas y que queda como el legado más íntimo del controvertido periodista.