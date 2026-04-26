El Estadio Ruca Che de Neuquén atraviesa un presente de plena actividad. Combina el deporte de alto rendimiento con las más importantes producciones musicales de la Argentina y la región.

Gracias al proceso de reformas integrales que modernizaron su infraestructura, el mítico recinto logró instalarse en el circuito de las grandes giras, ofreciendo altas condiciones técnicas y cumpliendo las exigencias de los despliegues escénicos más importantes del país.

Abril marcó el ritmo de una intensa agenda cultural con presentaciones de primer nivel en el estadio, que es administrado por el Gobierno a través de ECyDENSE, que depende del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Luego del paso del icónico Fito Páez, el escenario del Ruca Che se prepara para recibir en mayo a Andrés Calamaro y a los uruguayos de No Te Va Gustar, reafirmando su capacidad para albergar eventos de alta convocatoria.

Se trata de un presente de grandes acontecimientos musicales, teniendo en cuenta que, a comienzos de abril, el público disfrutó del afamado dúo Pimpinela y de los cordobeses de Q Lokura, máximos exponentes de la nueva generación del cuarteto cordobés.

Esta faceta como centro de espectáculos de jerarquía se complementa con el despegue social y deportivo que experimenta el mítico recinto.

“Nos propusimos que el Ruca Che fuera un espacio versátil y de excelencia. Hoy vemos con orgullo cómo el estadio se convierte en la parada obligada de los artistas más importantes que llegan a la Patagonia”, señaló el vicepresidente de ECyDENSE, Federico Bolan.

El posicionamiento del estadio como referente deportivo y cultural es el resultado directo de la infraestructura que hoy ostenta. La instalación de los 1.350 metros cuadrados de parquet profesional, los tableros LED digitales únicos en la zona y la optimización de los accesos son mejoras claves. A esto se suma el reacondicionamiento del techo, la nueva luminaria y la remodelación de la Sala VIP, obras que garantizan una experiencia superadora tanto para los deportistas como para los espectadores y artistas.

“Buscamos un salto de calidad que nos permita tener el estadio abierto permanentemente con propuestas variadas. Que convivan el entrenamiento diario de los vecinos en las clases gratuitas con la logística de un show internacional demuestra que la inversión en infraestructura está cumpliendo su objetivo de integrar a toda la comunidad”, remarcó Bolan.

El gigante del oeste transita ahora una nueva etapa de modernización que incluye los sectores de sanitarios y vestuarios. Se prevé la renovación integral de los 16 baños del edificio, con tecnología de eficiencia y sustentabilidad, a través de la instalación de luces con sensores y canillas con autocorte. Al mismo tiempo se trabaja en las refacciones necesarias para la homologación de vestuarios como paso previo a la postulación a fechas deportivas de trascendencia nacional e internacional.

La puesta a punto general del predio permite que el deporte y la cultura encuentren en “La Casa de la Gente” un hogar renovado y a la altura de los mayores desafíos logísticos de la actualidad.



Próximos espectáculos

Sábado 2 de mayo - Andrés Calamaro sube a escena en Ruca Che como parte de su gira “Cantor”.

Sábado 9 de mayo - NTVG presenta al público neuquino “Florece En El Caos”, su duodécimo álbum de estudio.



