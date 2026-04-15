El reconocido músico argentino Fito Páez confirmó su regreso a los escenarios y Neuquén será una de las paradas destacadas de su nueva gira. El artista se presenta esta noche a las 21 en el Estadio Ruca Che, en lo que promete ser una de las citas culturales más importantes del año en la región.

La fecha forma parte de su tour “Sale el Sol”, una propuesta completamente renovada que marca una nueva etapa en la carrera del rosarino. El espectáculo fue concebido desde cero y ofrecerá una experiencia distinta: nuevas versiones de sus clásicos, una cuidada selección de temas y una puesta en escena que combina música, poesía y una fuerte carga emocional.

Este regreso se enmarca también dentro de su gira “Páez Tecknicolor 2025/26”, que incluye presentaciones en distintas ciudades del país como Buenos Aires y Mendoza, sumando ahora a Neuquén como uno de los puntos clave del recorrido.

Uno de los aspectos más esperados del show será la incorporación de canciones de Novela, su más reciente trabajo discográfico, elogiado por la crítica por su ambición conceptual y su profundidad artística.

Más que una serie de conciertos, “Sale el Sol” se presenta como una declaración artística que refleja el gran momento creativo que atraviesa Páez, reafirmando su vigencia y su lugar como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana. Con este anuncio, Neuquén se prepara para recibir un espectáculo de primer nivel que seguramente convocará a fanáticos de toda la región.