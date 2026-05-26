El diagnóstico que recibió Flor Vigna abrió una etapa de revisión profunda en su vida. La artista contó que le detectaron un quiste en la cabeza y, lejos de quedarse solo en la preocupación médica, decidió transformar ese momento en una reflexión sobre su salud, sus vínculos y la forma en la que venía habitando ciertas relaciones.

El primer mensaje llegó con una aclaración para llevar tranquilidad, pero también con una promesa personal. "Hace poquito me detectaron un quiste en la cabeza. Tranquilos, ya lo estoy tratando. Me prometí a mí misma no solamente que me voy a curar, sino que esto me va a tirar para arriba, me va a hacer enfrentar muchas cosas que yo tenía que ver que no estaba viendo y en todas estas reflexiones escribí esto y quería compartírselos por si alguno está en la misma", expresó Flor Vigna.

A partir de ese punto, la cantante mostró un costado mucho más crudo. No habló únicamente del tratamiento, sino de todo aquello que siente que necesita dejar atrás para recuperar una versión más libre de sí misma. "Quiero tirar varias partes de mí a la mierda, la versión obediente, la que siempre entendía todo, la que se adapta para no incomodar, la que preferiría caer bien antes que sentirse libre, porque siento que uno sin darse cuenta se va domesticando para encajar, domesticando para encajar. Y en ese intento del síndrome de la niña buena, me voy achicando, me voy limitando".

El mensaje también tuvo un fuerte eje emocional, vinculado a los vínculos que la desgastaron y a la necesidad de dejar de sostener lugares donde ya no se reconoce: "Tocar fondo emocionalmente me hizo entender algo, no quiero gustarle a todos, no quiero gustarle a los otros, quiero gustarme más a mí. Y el que se tenga que ir, que se vaya. Ya mismo, echado. Yo no negocio más, porque hay lugares donde ya no quiero estar. Hay vínculos a los que quise mucho, pero siempre fui yo la que di, la que sostenía todo, pero la que nunca recibía nada".

En medio de esa descargo, Flor Vigna también puso en palabras una incomodidad que parece atravesar todo el mensaje: el costo de empezar a elegirse. "Hay respuestas sumisas que aprendí solamente para cuidar al otro y no para elegirme yo. Siento que la autenticidad es el camino más incómodo. Sé que crecer duele, pero no crecer duele más", escribió.

El cierre fue una declaración de cambio, sin maquillaje ni intento de suavizar lo que viene procesando: "Capaz todavía ni sé del todo quién soy, pero sí sé quien no quiero seguir siendo. Quiero integrar todo lo bueno que aprendí hasta acá, pero lo que no me sirve soltarlo bien lejos. Ya no más nenita tierna. A partir de ahora me quiero más a mí que al resto".

Con ese comunicado, la artista dejó expuesto un momento delicado, pero también una decisión firme. El quiste aparece como el dato que encendió la alarma, aunque su mensaje terminó yendo más allá de la salud: una necesidad urgente de correrse de viejos mandatos, cortar con lo que la vacía y empezar a mirarse con menos culpa.