La muerte de Javier Lozano, histórico periodista de TN y El Trece, generó un profundo dolor entre sus compañeros y amigos. A los 66 años, el comunicador falleció este sábado 28 de noviembre, después de atravesar una dura enfermedad. Apenas se conoció la noticia, distintas figuras del periodismo comenzaron a despedirlo en las redes sociales, con palabras que dejaron al descubierto el cariño y la admiración que despertaba.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Sergio Lapegüe, quien compartió una extensa publicación para recordar la relación que construyeron durante más de tres décadas. El conductor rememoró que Lozano fue quien lo recibió cuando llegó a trabajar a Telenoche. "Fuiste el primero que me recibió. Me dijiste: ‘Lapegüe pasá’. Me presentaste a todos", escribió, al reconstruir aquel primer encuentro que marcaría el comienzo de una amistad para toda la vida.

El vínculo trascendió las redacciones y se convirtió en una relación familiar. Lapegüe contó que compartieron innumerables experiencias y recordó especialmente que eligieron a Lozano como padrino de su hijo menor, Franco Elvis. "Fue tan fuerte nuestra amistad que te elegimos como padrino de Franco Elvis", expresó. También destacó su personalidad y su manera de afrontar las dificultades: "La peleaste como un león. Como buen Pincha. Siempre con tu fino humor".

Por su parte, Mario Massaccesi también utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la partida de su colega. Con una fotografía y un mensaje cargado de afecto, el periodista eligió destacar tanto sus condiciones profesionales como sus virtudes personales. "¡Chau, querido Javier! Qué triste noticia para quienes te quisimos y te respetamos mucho", manifestó. Además, recordó su "profesionalismo, tu don de gente y tu familia hermosa", sin dejar afuera su particular sentido del humor.

Otro de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de Gonzalo Aziz, quien compartió una amistad de más de veinte años con Lozano. El periodista recordó que se conocieron en enero de 2003, cuando comenzaba su recorrido en televisión. "Fuiste mi primer amigo de Canal 13/TN. Yo recién empezaba en esto. Vos ya eras un consagrado", escribió, al recuperar los primeros momentos de una relación que se mantuvo intacta con el paso del tiempo.

Aziz también recordó una particular anécdota de aquel comienzo: Lozano se acercó para preguntarle si era de Adrogué y si jugaba al tenis. Al día siguiente, ambos terminaron compartiendo una cancha. "Al día siguiente cazamos las bicis y estábamos peloteando en polvo de ladrillo, dándole inicio a esta amistad entrañable", relató. Además, resaltó la calidad profesional de su amigo y su compromiso con el oficio: "Fuiste y serás un ejemplo para todos los que buscamos hacer periodismo en televisión".

En otro tramo de su despedida, Gonzalo Aziz puso el foco en la integridad de Lozano y en el acompañamiento que recibió durante los momentos más complicados de su carrera. "Me acompañaste en mis momentos más difíciles, me acompañaste en todas mis decisiones profesionales, me cuidaste aguerridamente siempre cuando las cosas se complicaron", escribió. También recordó al grupo de amigos que compartían con Lapegüe y Rubén García, y dejó una frase contundente: "Somos familia".

Las despedidas de Sergio Lapegüe, Mario Massaccesi y Gonzalo Aziz reflejaron que Javier Lozano había construido algo que iba mucho más allá de una trayectoria de casi cuatro décadas en Artear. Había ingresado a la empresa en 1987 y trabajado como productor de Telenoche, cronista y editor de TN.com.ar. Su legado quedó marcado tanto por su profesionalismo como por los vínculos que supo cultivar. Una pérdida que deja tristeza en el periodismo argentino y un recuerdo imborrable entre quienes tuvieron la suerte de compartir el camino con él.