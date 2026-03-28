La noche del viernes volvió a poner a Evangelina Anderson en el centro de la escena luego de que compartiera en sus redes sociales un video desde el balcón de su departamento en el Chateau Libertador, con vista directa al estadio Monumental. Mientras sonaba AC/DC, la modelo mostró su particular “plan de viernes” y generó una ola de reacciones.

El clip rápidamente se viralizó, no solo por el recital sino por la forma en la que Evangelina Anderson se dejó ver: envuelta en una manta blanca, lo que llevó a muchos usuarios a interpretar que estaba sin ropa. “Mi plan de viernes”, escribió junto a la grabación, mientras de fondo se escuchaba la voz de Brian Johnson.

Las críticas no tardaron en llegar y el foco se corrió de la música al supuesto look de la modelo. En medio del revuelo, Evangelina Anderson decidió salir a aclarar la situación con otra historia en su cuenta de Instagram, donde se mostró visiblemente molesta por los comentarios.

“Quiero decirles, porque las estoy leyendo, chicas, que no estoy desnuda. No se enojen ni me digan barbaridades”, expresó con firmeza. Luego, para despejar cualquier duda, agregó: “No estoy desnuda. Estoy vestidísima”, mientras mostraba la ropa que llevaba puesta debajo de la manta.

La influencer explicó además el motivo de la escena que había generado tanto debate: “Tengo un poco de frío y me puse esta manta”, señaló, bajándole el tono a la polémica que se había instalado en redes sociales en cuestión de minutos.

Este episodio ocurre poco tiempo después del escándalo que la vinculó con Ian Lucas, un affaire que ella misma se encargó de desmentir públicamente. A pesar de haber intentado cerrar ese capítulo, su nombre volvió a ser tendencia por esta nueva situación.

En paralelo, Evangelina Anderson también compartió detalles sobre su estado de salud tras la operación en sus cuerdas vocales. En un video desde un consultorio, se la vio preparándose para un estudio médico clave para evaluar su evolución.

“Voy a hacer mi chequeo de mis cuerdas vocales, estoy con el doctor que me operó. Esto se llama video endoscopio”, explicó. Más tarde, sumó: “Me pongo esto en la boca y pasa el cablecito hasta la laringe”, detallando el procedimiento con naturalidad.

Finalmente, tras el examen, llegó el alivio: “Muy bien, mejoraste un montón, igual te falta un poquito”, fue la devolución médica que recibió Evangelina Anderson, quien continúa con su recuperación mientras sigue siendo una de las figuras más comentadas del espectáculo.