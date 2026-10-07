Ricardo Fort expuso buena parte de su vida privada durante sus años en televisión. A casi 13 años de su muerte, una imagen compartida por su hijo Felipe mostró que todavía había un dato de su identidad que muchos seguidores nunca habían escuchado mencionar y que terminó despertando sorpresa en las redes.

El recuerdo del empresario también permanece en las historias que cuentan sus hijos. Marta Fort habló en una entrevista sobre cuánto reconoce de su padre en ella, incluso en cuestiones estéticas que, cuando era chica, aseguraba que jamás adoptaría. Esa continuidad familiar acompaña las imágenes con las que vuelven a traer su figura al presente.

Felipe Fort aportó esta vez una postal de la tumba de su padre. La fotografía comenzó a circular y la atención de los seguidores se concentró en la inscripción de la lápida. Entre quienes conocían al mediático por sus apariciones públicas, esas palabras dejaron a la vista una parte de su nombre que resultó inesperada.

La inscripción permite leer su nombre completo: Ricardo Aníbal Fort. El segundo nombre fue el hallazgo que sorprendió a muchos de los que lo habían seguido durante sus años de máxima exposición. Una de las reacciones expresó ese descubrimiento con una coincidencia familiar: “¡¡¡Aníbal!!! Se llamaba Aníbal, igual que mi papá”, escribió un usuario al observar la imagen.

Los restos de Ricardo Fort descansan en el Memorial Jardín de Paz, ubicado en Pilar. En la foto compartida por Felipe se observa la lápida de mármol donde quedó grabada su identidad. Ese elemento del lugar de descanso fue el que aportó el dato que volvió a circular entre sus seguidores.

Durante su paso por los medios, el empresario se hizo conocido por su nombre y apellido y por el apodo de Comandante. Su exposición acercó al público a buena parte de su intimidad. Sin embargo, para quienes reaccionaron sorprendidos ante la foto, Aníbal seguía siendo una palabra que no asociaban con esa figura televisiva.

Para aquel usuario, el descubrimiento también tuvo una conexión personal: el segundo nombre del empresario coincidía con el de su papá. La reacción llevó el detalle de la lápida a su propia historia familiar. Así, la inscripción generó una forma distinta de recordar al Comandante, a partir de una coincidencia ajena a sus apariciones televisivas.