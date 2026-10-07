Malena Pichot aseguró que conoce desde hace años el conflicto que enfrenta Joaquín Levinton tras la denuncia por presunto abuso sexual agravado. La actriz habló en SQP del descargo del músico y explicó por qué decidió respaldarlo, con una aclaración sobre su relación con la denunciante.

La defensa de Joaquín Levinton prevé presentar ante la jueza que interviene en la causa tres audios de 2023 atribuidos a Paula. En uno de los mensajes difundidos se escucha: “Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos. Vas a terminar como John Lennon”. Otros registros incluyen la expresión “arruinar la vida” y un reclamo para que el cantante atienda el teléfono.

Durante la entrevista de América TV también le preguntaron por su posición como feminista. La guionista respondió: “A las víctimas sí les creo, pero acá me parece que hay muchas pruebas. Yo vi muchas cosas”. Esa fue la afirmación con la que fundamentó su respaldo. Al describir el momento que atraviesa el cantante, eligió dos expresiones: “un horror” y “terrible”.

La pregunta acerca de si le cree al cantante tuvo una respuesta centrada en el comunicado que él difundió: “Yo creo que su descargo está muy claro”. Para Malena Pichot, esa exposición de su versión resultó clara. El líder de Turf había rechazado las acusaciones y afirmado que atraviesa una situación de hostigamiento desde hace tiempo.

Acerca de Paula, la mujer que presentó la denuncia, la comunicadora marcó una diferencia entre conocer el conflicto y tener trato con ella: “No la conozco, pero sé que le estaba pasando esto”. Según indicó, la situación a la que se refería se remonta a tres años atrás.

La cercanía de Malena Pichot con Turf incluye su relación con Leandro Lopatín, integrante del grupo. Consultada por la manera en que acompañan al músico desde la banda, contestó entre risas: “Fuerza le decimos”. La showrunner de Viudas negras y conductora de Futurock definió la situación como “un bajón”.

La investigación judicial continúa mientras la defensa prepara la incorporación de los audios. Joaquín Levinton mantuvo, en paralelo, sus compromisos laborales y las presentaciones previstas con Turf. Así, la polémica pública y la respuesta que anticipó para el expediente conviven con una agenda artística que el cantante sostuvo pese al conflicto.