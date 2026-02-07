Julián Weich, uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina, volvió a ser figura importante en la Fiesta Nacional de la Confluencia y compartió su entusiasmo en una entrevista realizada en el stand de Prima Multimedios. Durante la segunda jornada del festival, en el predio de la Isla 132 de Neuquén capital, habló con las cámaras de 24/7 Canal de Noticias y destacó lo que significa para él conducir por segundo año consecutivo el escenario mayor. “Estoy muy contento de venir otra vez. Ya tengo un terreno acá”, bromeó, dejando en claro la cercanía que siente con el público neuquino.

El conductor resaltó además la dinámica de sorteos que se realizan en el marco de la fiesta: “Ya ni en televisión se entregan tantos premios”, comentó, subrayando el atractivo que generan estas propuestas entre los asistentes.

Con su estilo característico, Weich remarcó que lo más importante es el disfrute de la gente: “Para mí es una alegría. Vengo a un lugar donde la gente está contenta. Hay de todo acá. Veo a la gente feliz”. Y agregó: “Yo trabajo para la gente, no estoy evaluando quién me aplaude. Acá la vedette es el show, los músicos”.

La entrevista reflejó el espíritu de la Fiesta de la Confluencia, un festival que combina música, entretenimiento y participación masiva, y que sigue consolidándose como el evento cultural más grande de la Patagonia.