Las fotos del cumpleaños de Luciana Salazar con invitados famosos y una cena exclusiva

Frente a la torta y rodeada de amigos, Luciana Salazar tuvo uno de los momentos centrales de su festejo de cumpleaños. Las fotos de la celebración mostraron a la modelo entre aplausos y brindis, en una cena privada que reunió a figuras de la televisión, el humor y las redes.

Para la noche eligió un vestido negro largo y ceñido al cuerpo, con encaje floral semitransparente. El diseño combinó mangas largas y un escote pronunciado con aberturas en el abdomen y los laterales. Esos recortes estaban unidos por finas tiras negras entrecruzadas, un detalle que incorporó otro dibujo al conjunto y dejó zonas de piel a la vista.

Las sandalias negras de taco alto completaron el look de Luciana Salazar. El calzado siguió el mismo color del vestido y sostuvo la elección de un estilismo total black. El conjunto concentró el contraste en las texturas del encaje y las zonas de piel que dejaban ver las aberturas, sin sumar otro color al vestuario.

El pelo rubio, suelto y con ondas, acompañó esa elección. Para el maquillaje apostó por tonos cálidos, con los ojos y los labios como puntos destacados. El acabado glamoroso se sumó al vestido de encaje y a los tacos, mientras las ondas aportaron movimiento al peinado que mostró en las postales del festejo.

La coordinación del encuentro estuvo a cargo de Gaby Álvarez. Entre los invitados de Luciana Salazar se encontraron Marcelo Polino, uno de sus amigos más íntimos; la humorista Lizy Tagliani y el influencer Martín Cirio. Los tres fueron parte de la reunión que la cumpleañera eligió compartir con personas cercanas.

También asistieron la panelista Carolina Molinari, la exmodelo Ana Paula Dutil, el coreógrafo Flavio Mendoza y los hermanos Julieta y Martín Ortega. Durante la cena compartieron gastronomía y bebidas de primer nivel, con tiempo para conversar y ponerse al día. El encuentro reunió así a invitados de distintos ámbitos alrededor de la celebración.

El momento de la torta mostró a la modelo acompañada por quienes se acercaron a festejar con ella. Los aplausos y brindis que quedaron en las imágenes pusieron el acento en los vínculos de amistad detrás de la lista de invitados famosos, en una noche que eligió compartir en privado.