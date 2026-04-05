El primer cumpleaños de Marco convirtió la casa en una escena de pura alegría para Sol Pérez y Guido Mazzoni. La pareja organizó un festejo íntimo para celebrar este momento tan especial y, como era de esperar, compartió en redes varias imágenes del día que mostraron desde la decoración hasta los regalos y los gestos más tiernos con el nene. Todo quedó atravesado por ese clima de emoción que acompaña a un aniversario imposible de repetir.

Marco, que nació el 4 de abril de 2025 y es el primer hijo de la pareja, llegó a esta fecha convertido en una presencia muy fuerte también en el mundo digital. Desde sus primeros días, Sol Pérez y su pareja fueron mostrando parte de su crecimiento en redes, donde el pequeño ya despierta ternura y atención con cada aparición. Esta vez, la celebración por su año de vida volvió a reunir a familiares, afecto y una puesta pensada para que el recuerdo quedara guardado en imágenes.

Entre los posteos se vio que el festejo arrancó desde temprano, con una sorpresa apenas el nene se despertó. Sus papás ambientaron el espacio con globos metalizados y tonos beige, en una estética cuidada que acompañó todo el día. También hubo regalos importantes, y uno de los que más llamó la atención fue una plaza de juegos estilo Montessori con tobogán y aro de básquet, pensada para esta nueva etapa en la que Marco ya se mueve con mucha más autonomía.

Junto a ese material, Sol Pérez escribió un mensaje cargado de ternura que resumió el significado de esta fecha para ella y para Guido Mazzoni. "Feliz primer añito amor de nuestras vidas. Mi bebote espectacular, es un privilegio ser tu mamá. Deseo que siempre seas así de feliz y aventurero. Te amamos mucho. Mamá y Papá". La dedicatoria acompañó un video con distintas escenas del festejo y terminó de reforzar el costado más emotivo de la jornada.

La historia de esta familia viene sumando hitos a gran velocidad. Sol Pérez y Guido Mazzoni se conocieron a fines de 2019, se casaron en octubre de 2023 y, poco después, llegó Marco para modificarles la rutina por completo. En noviembre de 2025 el nene fue bautizado y meses más tarde también aparecieron en redes sus primeros pasos, un momento que la conductora compartió con orgullo y emoción.

Por eso, este cumpleaños no fue solo una fiesta más. Funcionó como una especie de postal de todo lo que cambió en un año para Sol Pérez y Guido Mazzoni, que hoy tienen a Marco como el gran centro de su vida cotidiana. Entre globos, juegos y abrazos, el festejo dejó en claro que el primer aniversario del pequeño no pasó desapercibido y se vivió como una verdadera celebración familiar.