Con sus consejos habituales, Jimena La Torre buscó alertar a los signos del horóscopo. Con un análisis minucioso, se encargó de marcar cómo hacer para iniciar esta semana de la mejor manera.

El horóscopo de Jimena La Torre:

Aries: Alcanzás objetivos laborales con la Luna en Sagitario que impulsa tu crecimiento. Se activan nuevas relaciones en grupos sociales y profesionales que te abren puertas. Probás opciones para descubrir qué camino te conviene más.

Tauro: La comunicación está en primer plano y te ayuda a ordenar temas laborales pendientes. Te motivás con una compra o inversión útil para tu trabajo. Observás cómo un proyecto empieza a tomar la forma que necesitás.

Géminis: Compañeros nuevos aportan ideas y ayudan a potenciar tu proyecto laboral con la Luna en Sagitario. Se generan acuerdos positivos y mejoras concretas en equipo. Entre dos partes logran organizarse para un objetivo en común con equilibrio.

Cáncer: El hogar demanda atención y te lleva a resolver temas pendientes que influyen en tu trabajo. Aun así, lográs avanzar con paciencia y compromiso personal. Celebran decisiones laborales importantes junto a personas cercanas con alegría.

Leo: Toda la energía acompaña para avanzar con la Luna en Sagitario. Se activan oportunidades y planes de expansión con resultados positivos y concretos. Te acercás a un objetivo material que venías buscando hace tiempo con éxito.

Virgo: El esfuerzo laboral se ve favorecido y te permite avanzar hacia el éxito con mayor claridad y organización interna. Reuniones clave para acuerdos económicos positivos. Enfrentás desafíos con fuerza y determinación logrando sostener tu lugar.

Libra: Reuniones con socios o vínculos laborales te ayudan a destrabar proyectos que venían demorados. La Luna en Sagitario impulsa avances firmes y decisiones claras. La competencia te motiva a mejorar y superarte con mayor confianza.

Escorpio: Retomás un tema laboral pendiente con mayor claridad y decisión. Los encuentros con socios aportan soluciones concretas y necesarias. Dejás atrás situaciones confusas que ya no aportan a tu crecimiento personal.

Sagitario: Proyectos avanzan con éxito gracias a la Luna en tu signo que potencia tu energía y confianza personal. Se activan planes de crecimiento importantes. Resolvés situaciones que te preocupaban y avanzás con mayor calma y seguridad.

Capricornio: Es momento de frenar, pensar y reorganizar proyectos laborales antes de seguir avanzando. Recuperás energía y claridad mental para decidir mejor. Conectás con tu interior para tomar mejores decisiones a futuro.

Acuario: Se activan encuentros y vínculos sociales que benefician tu trabajo y tus proyectos actuales. Celebrás logros con personas de tu entorno cercano. Alcanzás mayor tranquilidad económica y estabilidad en lo material.

Piscis: Nuevas ideas laborales te ayudan a resolver problemas del pasado y ordenar tu presente. Ves con claridad hacia dónde avanzar con confianza. Crecimiento sostenido en proyectos que empiezan a dar resultados concretos.