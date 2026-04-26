En el tramo final de abril, el horóscopo chino vuelve a marcar un giro inesperado en su lectura: la suerte no aparece por insistir, sino por soltar. Bajo esa lógica, hay seis signos que empiezan a destacarse con señales claras de cambio, siempre y cuando se animen a dejar atrás lo que ya no funciona.

Esa energía se potencia en días donde el cierre de etapas se vuelve inevitable. No se trata de decisiones livianas, sino de cortes que pueden incomodar en el momento, pero que abren espacio a algo distinto. En ese contexto, Conejo, Caballo, Cabra, Gallo, Cerdo y Perro quedan mejor posicionados para capitalizar lo que venga.

Los signos del horóscopo chino.

El Conejo, por ejemplo, enfrenta un punto de quiebre en sus vínculos. Al dejar de ceder en situaciones que lo relegaban, modifica por completo la dinámica. Ese cambio puede derivar en relaciones más equilibradas o directamente en el final de aquellas que ya no sumaban, con un efecto inmediato en su bienestar.

Para el Caballo, la clave está en cortar sin medias tintas. Cuando decide avanzar sin mirar atrás, empiezan a aparecer alternativas más simples y fluidas. No es un proceso largo: muchas veces, el impacto se siente casi de inmediato, con oportunidades que surgen sin la resistencia habitual.

En el caso de la Cabra, el movimiento es más interno. Reconocer que estaba dando más de lo que recibía permite reordenar prioridades. Esa decisión no solo reduce la tensión, sino que también destraba aspectos prácticos, como proyectos o temas económicos que venían demorados.

Las predicciones del Horóscopo Chino.

El Gallo, en cambio, se posiciona desde otro lugar. Decir que no, incluso cuando lo más cómodo sería aceptar, redefine su lugar frente a los demás. Esa postura, lejos de generar conflictos, termina abriendo la puerta a propuestas más alineadas con lo que realmente busca.

Quien también se ve beneficiado es el Cerdo, que deja de buscar explicaciones donde no las hay. Al abandonar esa necesidad de entender todo, recupera energía y claridad. Ese alivio se traduce en un terreno más fértil para que aparezcan cambios positivos en distintos planos.

El recorrido se completa con el Perro, que abandona la espera pasiva y decide moverse. Ese simple cambio de actitud acelera situaciones que parecían estancadas y habilita nuevas oportunidades. Con este panorama, el cierre de abril deja una señal clara: para algunos signos, la suerte empieza justo cuando se animan a soltar.