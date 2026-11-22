Las fotos de la casa de descanso de Iván de Pineda en Bariloche se conocieron a través de quienes eligieron los muebles. Fontenla, la firma a cargo del mobiliario, difundió imágenes de los ambientes terminados, desde el amplio living que comparte espacio con la cocina hasta un rincón del segundo piso donde los asientos miran directamente a las montañas.

Según publicó Los Andes, Iván de Pineda compró la propiedad hace varios años en Villa Arelauquen. Vista desde afuera, la casa tiene el aspecto de una construcción de montaña, con buena parte de la fachada revestida en piedra. Entre esos muros se abren grandes superficies de vidrio que, del lado de adentro, dejan a la vista el bosque y permiten que entre luz natural.

En el living, una chimenea de líneas contemporáneas organiza el sector de reunión. Cerca del fuego hay un sofá amplio, tapizado en un tono claro, y una mesa baja. Desde ese mismo ambiente se ve la cocina. Al quedar todo integrado, los ventanales iluminan un espacio que abarca tanto el lugar para sentarse a conversar como el destinado a preparar la comida.

La mesa del comedor introduce una combinación que se distingue en las fotos de la casa de Iván de Pineda. La tapa es de madera, como los pisos y los cielorrasos, mientras que la estructura es de hierro. Las sillas alrededor de la mesa son de distintos tonos, una de las pocas variaciones de color en un interior donde predominan los neutros y las terminaciones en madera.

Además del living principal, el conductor cuenta con una sala de estar más íntima. Allí, un sillón de tres cuerpos, una biblioteca y un televisor definen otro lugar para pasar el rato. La distribución permite que el espacio de lectura y televisión funcione por separado, incluso cuando hay gente reunida en el ambiente que da a la cocina.

En la planta alta, la disposición de los asientos cambia. Junto a una salamandra, todos están orientados hacia el exterior. A diferencia de la sala de televisión, lo que queda enfrente de quien se sienta es un ventanal con vista a la montaña. Así, uno de los sectores más pequeños de la mansión funciona como un mirador desde el que se alcanza a ver, al abrigo del fuego, el paisaje de Bariloche.