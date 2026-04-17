Iván de Pineda ya tiene fecha para estrenar una apuesta que lo corre por un momento de los formatos clásicos y lo mete de lleno en un terreno donde el conocimiento será el corazón del juego. Desde el 23 de abril, OLGA pondrá al aire Desafío Atenea, un ciclo que reunirá a estudiantes universitarios de distintas instituciones del país en una competencia con premio millonario.

La propuesta, producida por Kocawa junto al canal de streaming, tendrá una lógica de juego, estrategia y cultura general, pero con una escala mucho más grande de lo habitual. El premio principal será de 30 millones de pesos para el equipo ganador, una cifra que convierte el desafío en uno de los grandes atractivos del formato. No se tratará solo de responder bien, sino también de coordinarse, pensar rápido y sostener el rendimiento en grupo.

Detrás de esa idea hay un deseo personal del conductor, que habló con entusiasmo sobre el camino que lo llevó hasta este proyecto. “Este programa es una idea personal y me emociona mucho verla en marcha. No pasé por la universidad, me formé de manera autodidacta, y por eso valoro y admiro profundamente a cada uno de los que participan. Ver este formato hecho realidad me llena de alegría”, expresó Iván de Pineda al presentar el ciclo.

La dinámica convocará a equipos integrados por tres estudiantes de una misma universidad, aunque no necesariamente de la misma carrera. En total, fueron seleccionados decenas de grupos entre miles de postulantes de todo el país, con representación de universidades públicas y privadas. Medicina, Ingeniería, Derecho, Ciencia de Datos o Actuación serán algunas de las áreas desde las que llegarán los participantes, obligados a combinar saberes y complementarse para seguir en carrera.

El envío tendrá además un esquema claro de salida al aire. Los episodios estarán disponibles on demand en YouTube a través de OLGA, todos los jueves a las 18:30. Esa elección apunta a ampliar el alcance de una propuesta que mezcla entretenimiento con formación, en un formato que no se apoya solo en la competencia, sino también en el entusiasmo de ver a jóvenes defendiendo a sus universidades en una instancia nacional.

El conductor volvió a remarcar ese espíritu cuando habló del sentido más profundo de Desafío Atenea. “Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego. Que hoy pueda hacerse realidad con OLGA y Kocawa me da muchísima alegría”, sostuvo.

Con ese punto de partida, Iván de Pineda se pone al frente de una de las apuestas más particulares del streaming para este año. El estreno será el 23 de abril y la promesa ya está planteada: convertir el saber en espectáculo sin vaciarlo de contenido.