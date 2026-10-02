Joaquín Levinton quedó en el centro de una nueva polémica cuando DDM mostró chats vinculados con una denuncia anterior por abuso sexual. El mensaje más explícito no había sido escrito por él: según las capturas difundidas, se lo envió Paula, la mujer que volvió a denunciarlo este año.

Martín Candalaft leyó al aire el relato de la acusación que atribuyó a aquel expediente: "El 4 de diciembre de 2024 llama por teléfono al 911. En aquella oportunidad, refirió haber mantenido una relación amorosa con Joaquín Levinton -a quien reconoce como cantante de la banda musical Turf-, entre los años 2015 y 2020. Indicó que el día 24/06/23 recibió un llamado telefónico por parte de Levinton, quien la invitó a la casa, aceptando la invitación. Que una vez en el domicilio, Levinton la obligó a tomar drogas y la abusó sexualmente". El expediente previo se inició en 2023; la fecha leída al aire difiere de ese registro.

El periodista explicó cómo se incorporaron las capturas: "Cuando llega esta denuncia, la empiezan a buscar para ver si ella quería instar la acción penal. No la encuentran. Se presenta el abogado de Joaquín y presenta como prueba las capturas de las conversaciones entre ellos". También ubicó el intercambio en el tiempo: "Estos mensajes ocurrieon entre 2023 y principios del 2024".

Los mensajes hot que recibió Joaquín Levinton

En una de esas conversaciones, Paula propuso ver al músico a escondidas: "Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. ¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. Mientras tanto podemos vernos a escondidas. Te hago el pe... de tu vida". La frase más llamativa fue de ella; Joaquín Levinton era el destinatario.

Los polémicos chats de la mujer que denunció a Joaquín Levinton.

La contestación atribuida al cantante fue: "Ojalá que esto pase, que podamos volver a tener una buena relación como la que teníamos. Beso". Después, Levinton señaló que debía seguir las indicaciones de su defensa: "Lamentablmente, yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la Justicia".

Sobre el cierre, Candalaft citó una respuesta que atribuyó a la mujer en aquel trámite: "La jueza intenta rastrear a Paula. La logran encontraron y respondió: 'Yo nunca denuncié a nadie y no conozco a Joaquín Levinton'. Y esto consta en el expediente". Ese pasaje pertenece a la causa anterior, que fue archivada en 2024.

Los polémicos chats de la mujer que denunció a Joaquín Levinton.

La presentación de septiembre de 2026 es posterior a aquel expediente. Paula sostuvo públicamente sus acusaciones recientes y Joaquín Levinton las rechazó. Los chats difundidos forman parte de la postura defensiva del músico; su contenido no permite establecer por sí solo qué ocurrió en los hechos denunciados.