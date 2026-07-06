Nico Occhiato volvió a hablar del conflicto judicial que lo enfrenta con Flor Peña después del escándalo en Luzu TV por la falsa noticia sobre Jorge Messi. El conductor fue consultado por la demanda millonaria que inició la actriz y eligió moverse con cautela frente a cada pregunta.

La primera respuesta marcó el tono de toda la nota. Ante la consulta por el reclamo contra él y contra la señal de streaming, Nico Occhiato dejó claro que no pensaba avanzar en detalles públicos: “Está judicializado, así que no tengo nada para decir”. Con esa frase, evitó entrar en precisiones sobre la estrategia legal o el monto de la demanda.

El dueño de Luzu TV también fue consultado por su vínculo actual con la actriz después de la salida de ella del ciclo. Lejos de hablar de una posible recomposición, reconoció que “por ahora no hubo más diálogo con Flor”. Luego, cuando le preguntaron “¿Te dolió todo lo que está pasando?“, contestó con una definición breve: ”Lo atravieso".

Uno de los puntos más sensibles apareció cuando le mencionaron la conversación que mantuvo con Flor Peña después del episodio que desató el escándalo. Occhiato admitió que ese intercambio existió, aunque no quiso revelar detalles del contenido. “La charla existió después del hecho”, sostuvo, antes de agregar: “¿Si estuvo todo bien? (risas nerviosas) Fue una charla que va a quedar en el ámbito privado”.

La tensión creció cuando le recordaron que, según la reconstrucción periodística, en ese diálogo se había acordado que la actriz “daba un paso al costado”. Sin ampliar demasiado, Nico Occhiato confirmó esa versión con una respuesta corta pero contundente: “Fue así”. Esa frase volvió a poner el foco sobre el cambio de escenario que terminó derivando en una demanda.

El trasfondo sigue siendo el impacto que provocó la falsa información sobre Jorge Messi, un error que desencadenó la salida de Flor Peña de Luzu TV y abrió un frente judicial de alto perfil. Aunque el conductor evitó confrontar de manera directa, sus respuestas dejaron en claro que el vínculo entre ambos quedó completamente atravesado por el conflicto.

Sobre el final, apareció una pregunta clave: si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con Flor Peña para cerrar el caso. Nico Occhiato tampoco quiso avanzar por ese camino y se limitó a responder: “Prefiero no hablar del tema”. Así, el conductor confirmó que la disputa sigue abierta, pero eligió sostener el silencio mientras la causa avanza en la Justicia.