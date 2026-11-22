Camila Galante celebró la Copa Sudamericana que ganó su esposo, Leandro Paredes, con una dedicatoria en la que le habló de lo que significa para ella acompañarlo. El capitán de Boca ya había levantado el trofeo en Barranquilla cuando se desmayó mientras daba una entrevista en vivo. Se recuperó a los pocos segundos y, más tarde, pudo contestar el mensaje que su esposa le dejó en Instagram.

El primer indicio de cuánto le había costado la final al mediocampista se vio bastante antes de aquella nota. A los 13 minutos del segundo tiempo, Leandro Paredes pidió el cambio en medio del calor y la humedad de la ciudad colombiana. Tomás Belmonte entró en su lugar y el capitán recibió atención en el banco de suplentes.

Allí, Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia usaron sus camisetas para abanicar a su compañero mientras el cuerpo médico le ponía hielo en la nuca. Desde el banco, el volante vio cómo Boca sostuvo el 2 a 0 ante Atlético Mineiro que le permitió volver a ganar un título internacional después de 18 años.

El susto llegó después de la entrega de la copa. Leandro Paredes hablaba con DSports sobre la alegría de ser campeón cuando se desplomó en la zona de vestuarios. La transmisión registró también lo que ocurrió enseguida. El cuerpo médico se acercó a asistirlo y, unos segundos más tarde, el futbolista pudo retirarse por sus propios medios.

Para su publicación, Camila Galante eligió una foto en la que el campeón aparecía junto a su familia. La empresaria, que tiene tres hijos con el jugador, le dedicó estas palabras a su marido después de la final del sábado 21 de noviembre. “¡Felicidades campeón! ¡Qué felicidad acompañarte y verte cumplir tus sueños! Te amo con toda mi alma. Sos lo máximo de lo máximo”.

Entre las felicitaciones que recibió la familia en Instagram apareció la respuesta del propio capitán. Aunque su esposa le había escrito a él, eligió el plural para contestarles a quienes lo acompañaban en la foto. “Los amo con mi vida entera”, escribió el mediocampista.

Camila Galante volvió después sobre la parte más personal de su dedicatoria. Para el club, la victoria en Colombia puso fin a una larga espera. Para ella, que pudo acompañar a su marido hasta verlo levantar la copa con la camiseta de Boca, el festejo tuvo además un sentido que resumió en dos frases: “Los sueños están para cumplirse. Felicidades, mi amor”.