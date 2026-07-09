El triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto dejó una clasificación histórica, pero también una polémica inesperada dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Manuel Iberó cuestionó el rendimiento de Lionel Messi, comparó su presente con el Mundial 2022 y rápidamente quedó en la mira de los fanáticos.

La discusión se dio después de la victoria argentina por 3-2, en un partido que tuvo remontada, sufrimiento y clasificación a semifinales del Mundial 2026. Mientras muchos celebraban el resultado, el participante del reality abrió un debate caliente al poner en duda el nivel actual del capitán argentino.

La frase que encendió la conversación llegó cuando Manuel Iberó lanzó: "En el 2022 no se jugó así y era otro Messi". Su comentario no pasó desapercibido entre sus compañeros, y Yipio salió a cruzarlo de inmediato: "No vas a comparar cómo empezó Messi este Mundial. Yo también buscaría a Messi si empezó como empezó…".

Lejos de bajar el tono, el participante insistió con su postura y fue más directo sobre Lionel Messi. "Messi ya no está al nivel que estaba antes", aseguró. La respuesta volvió a aparecer enseguida: "No me podés decir eso, después de que metió el gol y…", le plantearon, en medio de una charla que fue subiendo de tensión.

Andrea del Boca también se sumó al intercambio y buscó marcar el peso simbólico del capitán argentino en esta etapa de su carrera. "Quizás es el último Mundial de Messi y hay que homenajearlo", expresó. Luego, Yipio remarcó la dificultad del partido que había enfrentado el 10: "Hoy Messi estuvo rodeado por tres jugadores todo el tiempo. Así y todo logró meter un gol; que digas que no está en el mismo nivel que antes, no".

Sin embargo, Manuel Iberó mantuvo su mirada crítica y volvió a comparar al Messi actual con el de Qatar. "El Messi del 2022 se podía sacar a tres tipos de encima; el Messi de ahora no", sostuvo. Esa frase terminó de encender a muchos seguidores de la Selección Argentina, que no tardaron en reaccionar en redes sociales.

La polémica creció aún más cuando le preguntaron si prefería ganar Gran Hermano o viajar gratis para ver a la Selección Argentina campeona en la final del Mundial. Sin dudar, respondió: “Ganar Gran Hermano. Muy endulzado todo. Prefiero ganar Gran Hermano”. El video se viralizó en X y varios usuarios lo cuestionaron con dureza, al punto de calificarlo como “anti-Messi” por sus dichos contra el capitán argentino.