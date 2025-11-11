Nati Jota acaba de cerrar un capítulo que venía posponiendo desde hace años. Con la naturalidad que la caracteriza, la periodista decidió pasar por el quirófano para dejar atrás los anteojos y corregir su miopía y astigmatismo. El resultado, que mostró entre lágrimas y humor, conmovió a todos sus seguidores.

Desde sus redes, Nati Jota compartió el paso a paso del procedimiento y explicó lo que sintió antes de ingresar al quirófano. “Para los que usamos anteojos toda la vida es una decisión difícil. Es un cambio de cara, y si no los usaste, no lo vas a entender. Te voy a parecer exagerada, pero me emociona en serio”, confesó conmovida, acompañando sus palabras con fotos del antes y el después.

La operación fue rápida, sin dolor y con el relato minucioso de su protagonista. “Te anestesian mucho los ojos con gotas, sentís los párpados pesados. Te tapan un ojo y te dicen todo el tiempo: ‘Mirá la luz verde’. Ves todo, pero no sentís nada. El doctor me iba explicando cada paso, y eso me dio tranquilidad”, detalló.

Con su estilo espontáneo, no perdió la oportunidad de ponerle humor incluso a ese momento. “Te abren una ‘tapita’ en el ojo, la mueven, el láser actúa unos segundos y después la vuelven a cerrar. Dura dos minutos literal. Dicho así da impresión, pero no te das cuenta de nada”, escribió, logrando que miles de usuarios se animaran a preguntarle por su experiencia.

Antes de la cirugía, Nati tuvo su propio ritual de despedida. En su programa de Olga leyó una carta dedicada a sus anteojos, una mezcla de humor y ternura que hizo reír a todo el estudio. “Gracias por acompañarme en todas, por no dejarme a ciegas en la escuela, en los castings y en la vida”, expresó entre risas y emoción.

Ya recuperada, celebró su nueva etapa con ironía y alivio. “Supongo que ahora soy la rubia exanteojos... o la rubia sin más”, bromeó en Instagram, junto a una foto donde se la ve sin lentes por primera vez. Su publicación se llenó de mensajes de cariño y admiración de colegas, amigos y fanáticos que destacaron su valentía y autenticidad.

Para Nati Jota, el cambio va mucho más allá de lo estético. Es una forma de empezar de nuevo, de mirarse al espejo y reconocerse distinta, pero más libre. “Es raro mirarme al espejo y verme distinta, pero me siento feliz. De verdad, esto me emociona en serio”, concluyó.