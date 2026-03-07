El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones dentro y fuera de la casa. En esta oportunidad fue Anna del Boca quien salió a respaldar públicamente a su madre luego del fuerte cruce que protagonizó con Brian Sarmiento, uno de los participantes más polémicos del reality.

En diálogo con DDM, Anna del Boca se mostró orgullosa del desempeño de Andrea del Boca en el programa y aseguró que la ve como una de las grandes protagonistas del juego. “En ganadora la veo siempre. La veo espléndida, fresca”, expresó al analizar cómo se está desenvolviendo la actriz dentro del reality.

Además, la hija de Andrea del Boca también se refirió al grupo que su madre formó dentro de la casa junto a Yipio y Daniela, dos participantes con quienes mantiene una fuerte alianza. Según explicó, ese vínculo refleja personalidades muy marcadas que le dan dinamismo al juego.

“Me gusta. Creo que son tres personalidades muy fuertes, muy distintas, muy humanas, muy reales, así que estoy muy contenta”, aseguró Anna del Boca, dejando en claro que sigue de cerca todo lo que ocurre en Gran Hermano Generación Dorada y que apoya la estrategia que está llevando adelante su madre.

Consultada sobre si Andrea del Boca está mostrando su verdadera personalidad o si está interpretando un personaje dentro del reality, Anna del Boca fue contundente. “Ella es muy así. Yo creo que se la ve muy enojona en la cocina. Muestra todos sus tintes”, explicó.

En ese sentido, también destacó el costado artístico de la actriz. “Obvio ella es una estrella, es una actriz y creo que tiene esos juegos mirando a cámara que le dan esa estelaridad que todos conocemos”, agregó sobre la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada.

El conflicto con Brian Sarmiento comenzó cuando el exfutbolista se quebró en el confesionario al asegurar que Andrea del Boca había puesto comino en una comida a pesar de que él había dicho que ese ingrediente le caía mal. El episodio generó tensión en la casa y despertó sospechas sobre si se trató de una estrategia.

Sin embargo, Anna del Boca descartó esa posibilidad y fue muy crítica con Brian Sarmiento. “Yo no creo que le haya puesto el comino a propósito. No hubiese hecho una estrategia así. Pero yo tengo una cuestión de piel con Brian, a mí no me gusta la del cancherito del curso. No me gusta, no me copa, no lo veo simpático. Creo que se la está creyendo un poco”, disparó.