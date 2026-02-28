El nombre de Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica, pero esta vez no por su participación en Gran Hermano, sino por un delicado conflicto judicial con su expareja Tessie Poza. En las últimas horas trascendieron cifras concretas sobre una presunta deuda por la cuota alimentaria de su hija Frida, y el tema podría impactar de lleno en el sueldo que el mediático percibe por su paso por el reality.

La información fue revelada en El Ejército de la Mañana, el programa que se emite por Bondi Live, donde el periodista Santiago Riva Roy mostró al aire la denuncia presentada por el abogado de Poza, Horacio Solari. Allí se solicita una medida cautelar urgente ante el supuesto incumplimiento. “Él la está incumpliendo desde hace un año y medio”, sostuvo el letrado, marcando la gravedad de la situación.

Según detallaron en el ciclo, la cuota alimentaria fijada sería de 300 dólares mensuales. Sin embargo, el conflicto no termina allí, ya que el acuerdo incluiría una cláusula penal en caso de mora. “La cláusula penal por cada día de incumplimiento de cuota es de 2 dólares. Él tiene que pagar 60 dólares más por mes por cada mes que la incumple”, explicó Santiago Riva Roy, desglosando los montos en televisión.

El periodista también puso números al impacto anual de esa penalización. “Si la incumple todo el año, la multa es de 1200 dólares”, precisó. De esta manera, la deuda que afrontaría Brian Sarmiento no solo estaría compuesta por las cuotas impagas, sino también por los recargos acumulados por el retraso sostenido.

En la presentación judicial se subraya que “es recurrente el comportamiento de abandono, falta de cumplimiento de la cuota alimentaria”, y se solicita el embargo de $12.792.000, cifra que equivaldría a las cuotas adeudadas desde abril de 2024. En abril próximo se cumplirían dos años desde el inicio del supuesto incumplimiento respecto de Frida.

El pedido de embargo, según explicó Horacio Solari, estaría dirigido a Telefe, Paramount y Kuarzo, empresas vinculadas a la producción y emisión de Gran Hermano. El objetivo sería que retengan parte de los ingresos que el exjugador percibe por su exposición televisiva.

Mientras continúa su participación en Gran Hermano, Brian Sarmiento enfrenta así un escenario judicial complejo que podría afectar directamente sus finanzas. El escándalo crece y suma un nuevo capítulo que mantiene en vilo tanto al mundo del espectáculo como al entorno del reality.