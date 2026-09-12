El regreso de Bandana volvió a poner bajo la lupa algunos de los episodios más incómodos de la historia del grupo. A 25 años de aquel fenómeno que nació de Popstars, Lissa Vera y Virginia Da Cunha repasaron cómo fueron sus primeros años en la televisión y apuntaron contra reconocidas figuras de los medios por los comentarios que recibían sobre sus cuerpos.

El recuerdo apareció durante la participación de las integrantes en el podcast Se dice de mí, donde hablaron sin filtros sobre el impacto que tuvo la exposición mediática en una etapa en la que eran muy jóvenes. Mientras el grupo cosechaba éxitos, agotaba funciones y recorría distintos países, también debía enfrentarse a una televisión mucho más agresiva con las artistas.

En ese contexto, Lissa Vera y Virginia Da Cunha señalaron especialmente a Mario Pergolini, a quien acusaron de realizar comentarios constantes sobre el aspecto físico de las integrantes de Bandana. El conductor era una de las figuras más importantes de aquella televisión y, según las artistas, sus intervenciones se repetían durante aquella etapa.

"Pergolini nos mataba. A Pergolini también lo sacudimos. Nos decía que éramos cinco ‘bolas’. Muy crítico con el cuerpo, constante", recordó Lissa Vera, al reconstruir aquellos enfrentamientos con el conductor. La cantante dejó en claro que las críticas no fueron un hecho aislado, sino una situación que debieron atravesar de manera reiterada durante el auge de la banda.

Pero Mario Pergolini no fue el único nombre que apareció en el relato. Roberto Pettinato también fue señalado por las integrantes de Bandana. Según contó Vera, en una oportunidad el conductor se habría ensañado especialmente con Valeria Gastaldi, lo que provocó una reacción inmediata de su compañera.

"Pettinato también nos mataba. Un día no sé por qué se le agarró con Vale y casi me paro de mano ahí en el programa. Casi le hace llorar, y le dije: ‘¿Y vos qué?’", relató Lissa Vera. La cantante explicó que decidió enfrentarlo directamente y que la situación terminó modificando el tono de la conversación.

Bandana contra Mario Pergolini

"No le cabió, obviamente, porque como le fui al hueso, no podía seguir. Me iba a empezar a gritar ahí en medio del programa y se tuvo que calmar", agregó Vera sobre aquel episodio. Para las integrantes, aquellos comportamientos formaban parte de una época en la que determinadas figuras tenían una posición de poder prácticamente incuestionable frente a los artistas jóvenes.

"Hoy si nos hacen lo que nos hicieron en ese momento, son cancelados en todos lados. Pero tuvimos que soportar el cimbronazo de que ellos estaban parados sobre un pedestal y eran totalmente impunes. Podían decirnos cualquier barbaridad", reflexionó Lissa Vera, quien también habló sobre el impacto que tuvieron aquellas críticas: “Se metían con nuestros cuerpos y éramos chiquitas. Yo no sabía que estaba tan buena hasta que miré las fotos de esa época. Me hacían sentir horrible. Lo sobreviví. No tengo traumas infantiles con respecto a eso porque no había tiempo: tenías que seguir laburando”.