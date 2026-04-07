La vuelta de Mario Pergolini a la televisión abrió una lista de nombres posibles para su nuevo ciclo, pero uno de ellos quedó rápidamente descartado. Nico Occhiato fue tentado para sumarse como invitado a Otro día perdido, aunque la respuesta que salió desde su entorno no tardó en instalar ruido alrededor de una ausencia que, por el vínculo previo entre ambos, llamó la atención.

El dato se conoció en Jotax Digital, donde Ale Castelo contó que hubo contacto concreto con el creador de Luzu y que la contestación fue directa, sin demasiados rodeos. “En este momento no hay chances, no voy al programa de Mario”, fue la frase que expuso al aire y que de inmediato alimentó lecturas sobre un posible cortocircuito entre dos figuras fuertes del universo mediático actual.

La decisión sorprendió porque no se trataba de dos desconocidos ni de mundos sin conexión. De hecho, el propio periodista recordó que ya había existido un acercamiento anterior entre ambos, cuando Pergolini aceptó participar de un envío especial de Luzu. “Lo tuvo a Pergolini en un especial que hicieron de Luzu y Mario fue”, remarcó Ale Castelo al poner sobre la mesa un antecedente que volvió más llamativa la negativa actual.

A partir de ahí empezaron las especulaciones. El rechazo podía leerse como un desaire o como una toma de distancia en medio de una competencia cada vez más visible entre pantallas tradicionales y plataformas digitales. Sin embargo, según se explicó en el mismo programa, la determinación no estaría vinculada a una pelea personal con Mario Pergolini ni a un conflicto abierto entre ellos.

El eje, en realidad, pasaría por otro lado. Nico Occhiato atraviesa un momento de máxima exigencia profesional, con la maquinaria diaria de Nadie Dice Nada en funcionamiento y una agenda que ya venía cargada desde hace semanas. En esa línea, también trascendió cuál sería uno de los compromisos que hoy le ocupan la cabeza y el tiempo.

Sobre ese punto, desde el entorno del conductor dejaron una explicación puntual: “Empiezo a grabar la serie de Luzu, sobre mi historia y mi familia”. Ese proyecto, que además lo involucra desde un lugar personal, aparece como una de las razones centrales por las que hoy evita sumar nuevas exposiciones fuera de su propio esquema de trabajo.

Así, lo que en un primer momento parecía una simple baja en una lista de invitados terminó convertida en una señal que generó lectura propia. Nico Occhiato eligió no moverse de su hoja de ruta justo cuando Mario Pergolini buscaba nombres fuertes para impulsar su regreso, y en esa coincidencia quedó flotando algo más que una cuestión de agenda.