La muerte de Ernestina Pais sigue generando conmoción en el mundo del espectáculo y el periodismo. En medio de la tristeza por la partida de la reconocida conductora, Moria Casán protagonizó un momento cargado de emoción durante su programa televisivo, donde habló a corazón abierto sobre el dolor que le provocó conocer detalles de los últimos días de la periodista.

Durante una emisión de su ciclo televisivo, la diva dialogó con una de las amigas más cercanas de Ernestina Pais y allí se profundizó sobre las dificultades personales que atravesaba la comunicadora. La charla derivó en una fuerte reflexión sobre la presión cotidiana, la salud mental y el enorme esfuerzo que muchas personas hacen para continuar adelante pese al sufrimiento interno.

Visiblemente movilizada, Moria Casán reveló cuál fue el aspecto que más la impactó de toda la situación. “A mí lo que me quebró fue pensar en esa mujer sola que seguía con su coche… yendo a trabajar”, expresó la conductora con la voz entrecortada mientras intentaba contener las lágrimas frente a cámara.

En ese instante, la conductora dejó de lado cualquier análisis superficial ligado a la fama o al glamour y puso el foco en la realidad cotidiana de miles de mujeres. “Se me vienen imágenes de los lujos, de las apariencias, pero más allá de eso pienso en cómo cada una se gana la vida como puede”, reflexionó la artista, generando un profundo silencio en el estudio.

Luego, Moria Casán amplió aún más su descargo y habló sobre la fortaleza que muchas veces deben sostener las mujeres pese a sentirse destruidas emocionalmente. “Estas minas solas que luchan, que se levantan todos los días… están rotas por dentro y siguen, siguen, siguen. Eso me mata”, expresó con enorme sensibilidad al aire.

Mientras se emitían imágenes del último adiós a Ernestina Pais, la conductora volvió a remarcar cuánto la había golpeado la noticia. El clima en el estudio se volvió completamente emotivo y varios integrantes del programa se mostraron conmovidos por las palabras de la diva.

Moria Casán habló sobre Ernestina Pais

En otro tramo de la emisión, Moria Casán sorprendió al contar el intercambio privado que tuvo con Benicio Guyot, hijo de la periodista. Según relató, el joven le envió un mensaje luego de atravesar un difícil momento familiar. Allí recordó con cariño a su madre y compartió una foto junto a la conductora tomada durante una marcha LGBT.

El programa finalizó con imágenes del cementerio porteño donde se realizó la despedida de Ernestina Pais. Antes del cierre, la diva dejó una frase cargada de angustia que reflejó el dolor generalizado que atraviesa al ambiente artístico: “Ahí termina un ser humano… Ernestina Pais. Ay, Dios mío, qué dolor”, concluyó emocionada.