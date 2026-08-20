Un impacto repentino contra el parabrisas convirtió el viaje de Nazarena Vélez hacia su trabajo en una situación de máxima tensión. La conductora circulaba por la Autopista Panamericana cuando una piedra salió despedida desde una camioneta y golpeó el vidrio delantero de su auto. El episodio ocurrió en pocos segundos y pudo haber provocado una maniobra peligrosa.

Después de llegar a Bondi Live, Nazarena Vélez decidió contar lo sucedido y anticipó que realizaría la denuncia por los daños ocasionados. El parabrisas quedó roto y la conductora no pudo identificar con precisión qué transportaba el vehículo que circulaba delante. Tampoco alcanzó a observar si se trataba de una camioneta cargada con escombros.

Al reconstruir la escena, explicó que se desplazaba por el carril rápido cuando apareció el objeto. La actriz describió la piedra como “un cascote” y aseguró que el golpe fue completamente inesperado. La falta de tiempo para anticipar lo que sucedía la obligó a reaccionar de inmediato mientras continuaba rodeada por otros vehículos.

El episodio llevó a la conductora a cuestionar la forma en la que algunas camionetas trasladan materiales sin la seguridad necesaria. “Si yo venía boludeando o sin querer agarraba el cel, me hacía mierda. Asesinos absolutos los que tienen piedras y todo ese tipo de cosas sueltas en una camioneta porque como me cayó a mí, si le cae a una moto, lo mata”, lanzó con indignación.

La magnitud del golpe y la posibilidad de haber perdido el control del vehículo la dejaron profundamente movilizada. “El susto que me pegué fue grande”, reconoció Nazarena Vélez al recordar el ruido provocado por el impacto. Su preocupación también estuvo puesta en las consecuencias que una piedra de esas características podría haber tenido sobre un motociclista.

Más allá del daño material, el accidente se transformó en una advertencia sobre las distracciones al volante. “Vos venís superbién, no sabés de dónde llega eso y te puede pasar cualquier cosa”, expresó. Por ese motivo, remarcó la importancia de no utilizar el celular mientras se conduce y de mantener la atención incluso cuando el tránsito parece avanzar sin inconvenientes.

Nazarena Vélez decidió exponer el caso para reclamar mayor responsabilidad en el traslado de objetos y evitar que se repitan situaciones similares. Alejandra Maglietti, quien escuchó el relato, también le recomendó formalizar la denuncia ante las autoridades. El parabrisas roto quedó como la consecuencia visible de un episodio que pudo haber provocado un desenlace mucho más grave.