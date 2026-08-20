La serie sobre Moria Casán sumó una nueva amenaza judicial pocos días después de su estreno. Jorge Porcel Jr., hijo del recordado humorista Jorge Porcel, analiza demandar a la producción por utilizar el nombre de su padre. El reclamo no está relacionado con la manera en que fue representado el artista, sino con los derechos sobre su identidad.

La primera advertencia llegó mediante un mensaje que Gustavo Méndez recibió y leyó en televisión. “Le voy a hacer juicio porque están usando el nombre y yo tengo los derechos. Estamos protegidos por la ley. Lo estamos evaluando obviamente con mi abogado”, expresó Jorge Porcel Jr. al explicar el motivo por el cual comenzó a estudiar una presentación.

El hijo del humorista también separó el conflicto legal de su relación personal con la protagonista. “Voy a aclarar dos puntos: con Moria está todo más que bien, con toda la parte artística, pero a la producción le voy a hacer juicio porque están usando el nombre de mi padre y yo tengo los derechos. Claramente estamos protegidos por la ley y lo estamos evaluando con mi abogado. Eso me han dicho algunos medios que obviamente me están llamando para entrevistarme y entrevistar a mi abogado”, sostuvo.

La diferencia marcada por Jorge Porcel Jr. fue analizada por César Carozza, abogado de Moria Casán. “Fíjate que hace una distinción importante legalmente. No dice 'a mi papá lo están tratando de abusador', dice 'están usando el nombre'”, explicó. De esta manera, el posible reclamo quedaría limitado al uso del nombre de Jorge Porcel y no al contenido artístico de la ficción.

El conflicto apareció mientras la producción atraviesa un fuerte impacto internacional. Méndez aseguró que “ya es un éxito y está dentro de las diez más vistas en España, número uno en varios países de Latinoamérica, por supuesto incluido Argentina”. También señaló que alcanzó “casi dos millones de visualizaciones en apenas días”, una repercusión que amplificó cada cuestionamiento.

Antes de revelar la identidad, el panelista adelantó que “viene un segundo juicio” y describió al denunciante como alguien que “tiene muchas ganas de ir a fondo con este tema, está muy ofendido”. Luego aportó pistas al mencionar “un vínculo muy fuerte con el personaje que aparece” y recordar que Moria Casán “trabajó mucho con esa persona, que ya no está en este plano”.

La eventual demanda agregaría un nuevo frente para la producción, aunque todavía se encuentra bajo evaluación legal. Jorge Porcel Jr. dejó claro que no mantiene una pelea con Moria Casán y que tampoco objeta la recreación de su padre. El conflicto se concentrará en determinar si la ficción podía utilizar el nombre de Jorge Porcel sin contar con su autorización.