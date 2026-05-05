Zulemita Menem generó preocupación entre sus seguidores después de mostrarse internada en una clínica y compartir parte de su recuperación. La hija de Carlos Menem reveló que tuvo que someterse a una operación por una lesión, aunque eligió contar el momento con un tono distendido y sin dar demasiados detalles sobre lo ocurrido.

Las imágenes aparecieron en sus historias de Instagram y rápidamente llamaron la atención, ya que no había señales previas de que estuviera atravesando un problema físico. En una de las postales se la pudo ver dentro de la habitación, con bata sanitaria, ojotas y caminando con la ayuda de un andador.

Desde ese lugar, Zulemita Menem intentó llevar tranquilidad y mostró que, más allá de la intervención, conservaba el buen humor. “Por suerte es todo terreno... Hasta el baño juntas”, escribió junto a la imagen en la que se trasladaba con asistencia, dejando ver que necesitaba ayuda para moverse durante las primeras horas posteriores a la operación.

El detalle que más inquietud despertó llegó después, cuando publicó otra foto desde la camilla. En esa segunda imagen se observó su pierna completamente vendada desde debajo de la rodilla hasta el pie, una señal clara de que la lesión requirió atención médica y reposo. Sin embargo, ella volvió a apelar a la ironía para hablar de su estado.

Con esa mezcla de humor y reserva, la empresaria compartió otra frase que llamó la atención de quienes siguen su día a día. “Así somos los grandes jugadores... Tenemos algunas lesiones”, expresó, sin precisar si el problema se produjo por una caída, una práctica deportiva o alguna situación cotidiana que derivó en la cirugía.

Hasta el momento, Zulemita Menem no dio explicaciones más concretas sobre el origen de la lesión ni sobre los tiempos de recuperación que deberá atravesar. Aun así, sus publicaciones dejaron en claro que se encuentra acompañada, contenida y con ánimo suficiente para tomarse la situación con cierta liviandad.

La preocupación de sus seguidores surgió, sobre todo, por lo inesperado de las fotos y por la ausencia de información previa sobre su salud. Entre el andador, la pierna vendada y los mensajes cargados de humor, Zulemita Menem dejó ver apenas una parte de su intimidad clínica, suficiente para encender preguntas y llevar algo de calma al mismo tiempo.