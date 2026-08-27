Veintiséis años después de su estreno, La Furia del Silencio vuelve a escena en Neuquén con un nuevo elenco y una mirada renovada sobre la obra creada por Mariana Sirote. La pieza, concebida originalmente para la histórica compañía Locas Margaritas, busca recuperar parte de la memoria de la danza contemporánea neuquina y abrir nuevas lecturas desde el presente.

La propuesta se presenta como una oportunidad para reencontrarse con una obra que forma parte de la historia artística de la provincia, pero también para revisitarla desde nuevas perspectivas. El paso del tiempo y el cambio de intérpretes permiten que el material original dialogue con las sensibilidades y experiencias de una nueva generación de artistas.

La obra de Mariana Sirote vuelve con un nuevo elenco para abrir nuevas lecturas desde el presente.

En este marco, Mariana Sirote, bailarina, profesora, investigadora y coreógrafa, brindó detalles del espectáculo durante una entrevista en el programa La noche cae, la radio se enciende, que se transmite por AM550. Allí se refirió al regreso de la obra, su vínculo con la danza contemporánea neuquina y el proceso de llevar nuevamente este trabajo a escena.

Las funciones se realizan en Deriva Teatro, ubicado en Sarmiento 809 de Neuquén, el sábado 29 de agosto y 5 y 12 de septiembre, siempre a las 21. La propuesta invita al público a acercarse a una obra que recupera parte del patrimonio artístico neuquino y, al mismo tiempo, propone nuevas interpretaciones desde el presente.

Las entradas pueden reservarse al +54 299 512 7497. Con su regreso, La Furia del Silencio vuelve a ocupar un lugar en la escena cultural de Neuquén y recupera una creación que marcó un momento importante para la danza contemporánea de la provincia.