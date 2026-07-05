Pulso Neuquino colmó el Ruca Che y celebró las danzas clásicas de la Provincia

El Estadio Ruca Che fue escenario de una multitudinaria edición de Pulso Neuquino–Territorio que Baila, que reunió a 37 elencos de toda la Provincia y convocó a más de 1.700 personas en una jornada dedicada a celebrar la diversidad de la danza neuquina.

La actividad contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, autoridades provinciales y municipales, y fue transmitida en vivo por RTN, permitiendo que el encuentro llegara a toda la Provincia.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó la participación de más de 600 bailarines de distintos estilos y valoró la posibilidad de ofrecer escenarios de calidad para que los artistas exhiban el trabajo que realizan durante todo el año. "Es muy importante brindar escenarios para que los bailarines puedan mostrar el trabajo que hacen y seguir fomentando el desarrollo cultural como herramienta de contención y de transformación", afirmó. Además, señaló que el Ruca Che continúa siendo puesto en valor con obras de pintura, mejoras eléctricas y nuevas intervenciones previstas en baños, vestuarios, estacionamiento y veredas.

Por su parte, la secretaria de Cultura, María José Rodríguez, aseguró que Pulso Neuquino permitió reunir a representantes de toda la Provincia a través de una expresión "tan significativa, tan espiritual y tan corporal como es la danza". Resaltó la diversidad de estilos presentes y el intercambio entre localidades para conocer el trabajo que se desarrolla en cada rincón del territorio. También anticipó que habrá una segunda edición porque "mucha gente quedó con ganas de participar", y calificó la experiencia como "un balance muy positivo".

A su turno la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, remarcó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio y sostuvo que el encuentro fortaleció el intercambio entre compañías de distintas ciudades. "La cultura es identidad y se construye todos los días", expresó, al destacar la importancia de compartir las diferentes expresiones artísticas que representan a cada localidad. Además, celebró que el evento tenga continuidad con una nueva convocatoria en octubre y que pueda consolidarse como una propuesta permanente.

La emoción también estuvo presente entre los protagonistas. Malena, integrante de la academia Up Dance de Rincón de los Sauces, expresó: "Pisar el Ruca Che es una experiencia inolvidable. Ser parte de tanto arte nos llena de orgullo y ojalá se sigan fomentando estas propuestas para que los chicos, desde muy chiquitos, puedan vivir toda esta experiencia".

Impulsada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura junto con la Municipalidad de Neuquén, la propuesta reunió a academias, compañías, grupos independientes y espacios de formación provenientes de distintas localidades, que compartieron un escenario de nivel profesional con un importante despliegue técnico de sonido, iluminación, pantallas y montaje escénico.

La iniciativa permitió visibilizar el trabajo de los elencos neuquinos y fortalecer el intercambio entre artistas de diferentes puntos de la Provincia, promoviendo la circulación cultural y el crecimiento de las distintas expresiones de la danza.

La jornada también incorporó una acción solidaria junto al Banco Patagónico de Alimentos. Durante el encuentro, las personas asistentes colaboraron de manera voluntaria con la donación de alimentos no perecederos, destinados a acompañar el trabajo que la organización desarrolla con instituciones sociales de la región.

Con esta propuesta, el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura fortaleció los espacios de encuentro para las artes escénicas, promovió el talento de las comunidades neuquinas y consolidó una iniciativa que integró cultura, participación ciudadana y solidaridad.





