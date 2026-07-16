Georgina Barbarossa pasó de la euforia a la preocupación en cuestión de segundos. Mientras celebraba con su equipo la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, perdió el equilibrio en uno de los pasillos de Telefe y terminó en el piso ante la mirada de sus compañeros. El golpe generó alarma, aunque su reacción cambió rápidamente el clima.

La conductora se encontraba rodeada por integrantes de A la Barbarossa, quienes habían convertido la previa del programa en una verdadera fiesta. Con cotillón, saltos y cánticos, el grupo avanzaba por el canal al ritmo de "El domingo cueste lo que cueste", una de las consignas elegidas para acompañar la expectativa por el partido decisivo.

En plena celebración, un movimiento desacomodó a Georgina Barbarossa y provocó la caída. La escena sorprendió a todos porque sucedió en medio de los saltos y la alegría, por lo que varios de sus compañeros dejaron de cantar y se acercaron de inmediato para asistirla y comprobar que no se hubiera lastimado.

Pía Shaw fue una de las primeras en preguntarle cómo se sentía después del golpe. Sin perder el humor, Georgina Barbarossa respondió simplemente: "Viva". La inesperada contestación llevó alivio al resto del equipo y también disparó una nueva canción improvisada: "Está viva, está viva", entonaron mientras la ayudaban a recuperarse.

El episodio quedó registrado como uno de los momentos más desopilantes de los festejos dentro de Telefe. Una vez que quedó claro que no había sufrido consecuencias importantes, la preocupación inicial se transformó en risas y la propia protagonista se sumó al tono festivo, sin permitir que el tropiezo interrumpiera la celebración.

Ya instalada en el estudio, volvió a expresar la emoción que había dominado la previa del ciclo. "Vamos, vamos, Argentina, Argentina, qué alegría", exclamó frente a cámara, todavía entusiasmada por el resultado que aseguró un lugar para el equipo nacional en la definición del torneo. También se mostró con la voz tomada, una señal de la intensidad con la que había vivido los festejos.

Lejos de quedar opacada por la caída, la jornada terminó mostrando el costado más espontáneo de Georgina Barbarossa. El susto duró apenas unos instantes y dio paso a una reacción cargada de humor, mientras el equipo retomó los cánticos y continuó celebrando la clasificación de la Selección Argentina a la final.