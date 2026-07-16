Marley decidió llevar su fanatismo por la Selección Argentina directamente a su cabeza. Después de haber prometido un cambio radical si el equipo conseguía una nueva victoria, el conductor se animó a cortarse el pelo y a copiar el diseño que Emiliano Dibu Martínez convirtió en una de sus marcas personales.

Antes de que comenzara la transformación, dejó en claro que no pensaba esquivar el compromiso asumido. “Seguimos con las promesas y se van a cumplir. Yo dije que si ganaba Argentina el otro día me iba a cortar el pelo y me iba a hacer como el Dibu y con la bandera acá”, explicó, mientras Vicky Xipolitakis celebraba la idea con una frase contundente: “Te va a quedar hermoso”.

La previa del corte también tuvo espacio para las bromas. Al comparar su edad con la del arquero, Marley recibió una respuesta filosa: “Es joven. Sos más joven que el dinosaurio”. Lejos de quedarse callado, replicó entre risas: “Atrevida. Sacale pasaje de vuelta”, en medio de un intercambio que mantuvo el tono descontracturado de toda la escena.

Mientras avanzaba el trabajo de la peluquera, Vicky aprovechó para conversar con otras personas del lugar y desplegó su habitual espontaneidad. “Este es mi Instagram. Mirá, me dieron un pelotazo en la cabeza la última semana. Me acomodaron las ideas, amigo. Le gusta. ¿Le gustó o no le gustó?”, comentó frente a uno de los clientes, sumando otro momento insólito al video.

El cambio empezó a tomar forma cuando el cabello quedó mucho más corto. Al ver el resultado parcial, la mediática anunció: “Bueno, ya está, la promesa está, pelo corto y ahora falta hacerle la bandera. Como el Dibu”. Marley, sorprendido por cuánto le habían cortado, lanzó una queja cargada de humor: “No tengo ni pelo. ¿Qué vamos a lavar? Me cortó. Me dejó pelado”.

La segunda parte del homenaje consistió en recrear sobre uno de los costados de la cabeza la bandera argentina, tal como la había llevado el arquero. Xipolitakis se encargó de completar el diseño y acompañó el momento con una arenga: “Momento de promesa. Pelo corto ahí como el Dibu. La bandera. Aguante Argentina. ¿Qué se siente tener algo parecido al Dibu? Promesa cumplida, vamos Argentina, vamos por más”.

Con el corte terminado y los colores celeste y blanco ya visibles, el conductor mostró el resultado final ante cámara. La transformación no solo cumplió con la palabra que había dado, sino que también se convirtió en un homenaje directo al Dibu Martínez y en una nueva demostración del entusiasmo que genera cada actuación de la Selección Argentina.