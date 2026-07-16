Mario Pergolini mantuvo la incógnita durante apenas unos segundos. Después de que Marcelo Tinelli lo desafiara públicamente a protagonizar una pelea de boxeo, el conductor hizo referencia a la propuesta y generó expectativa sobre la posibilidad de verlo arriba del ring de Párense de Manos.

Desde su programa No preguntes por Rusia, el periodista abrió el tema sin anticipar cuál sería su decisión. “Tuve un desafío”, comentó con una sonrisa, antes de analizar la provocación de su histórico colega y revelar si estaba dispuesto a convertir aquel intercambio humorístico en un verdadero enfrentamiento.

La respuesta, sin embargo, terminó rápidamente con cualquier ilusión de los seguidores que esperaban verlos cara a cara. “No, nada. Decirle sí, tenés razón flaco, totalmente de acuerdo con vos. No hay forma de que me suba a un ring ni siquiera con un nene de diez años”, aseguró Pergolini, descartando por completo aceptar la propuesta.

El rechazo no estuvo relacionado con Marcelo Tinelli ni con las condiciones que podría tener un eventual combate. El conductor fue todavía más lejos al reconocer que no pelearía contra ningún contrincante, incluso aunque existiera una enorme diferencia física a su favor. De esa manera, dejó claro que su participación en una velada de boxeo no aparece entre sus planes.

La posibilidad había surgido durante una conversación de Tinelli con los integrantes de Paren la Mano. Mientras hablaban sobre la relación del equipo con Pergolini, el exconductor de ShowMatch imaginó cómo sería enfrentarlo en Párense de Manos y se mostró confiado respecto de sus chances de vencerlo rápidamente.

Aquella declaración alimentó las especulaciones sobre un cruce entre dos figuras que protagonizaron una histórica competencia en la televisión argentina. Sin embargo, lejos de retomar antiguas diferencias o convertir el desafío en una nueva rivalidad, ambos eligieron sostener el intercambio desde el humor y la complicidad.

La prueba definitiva llegó después de que se conociera la negativa. Tinelli comentó el video de la respuesta con un afectuoso “JAJAJA te quiero Mario”, acompañado por un corazón rojo. Así, la pelea quedó descartada antes de comenzar: Pergolini no piensa ponerse los guantes, aunque la inesperada propuesta consiguió reunir nuevamente a los conductores alrededor de una de las grandes rivalidades mediáticas del país.