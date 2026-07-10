El supuesto remedio sonaba clínico, pero escondía una trampa imposible de remontar al aire. Georgina Barbarossa quedó envuelta en un inesperado momento de humor durante A la Barbarossa, cuando leyó un mensaje con doble sentido y terminó estallando de risa junto a todo su equipo.

La secuencia ocurrió mientras el programa analizaba con el doctor Fernando Cichero cómo los partidos de la Selección Argentina podían afectar emocional y físicamente a los hinchas. En ese contexto, llegó un mensaje de un televidente que arrancó con tono serio: “Doctor, esperemos que este partido lo veamos más tranquilos. En ambos partidos me sentí mareado, con cosquilleos en brazo y pierna izquierda”.

El remate apareció enseguida y fue el que hizo caer a todos. El mensaje continuaba: “Un doctor amigo me ha recomendado ‘tentramitrozon’ para que tome, pero no estoy seguro”. La palabra ‘tentramitrozon’ parecía el nombre de un medicamento, pero en realidad escondía una broma de doble sentido que la conductora tardó unos segundos en descubrir.

Cuando Georgina Barbarossa entendió el juego, no pudo sostener la compostura. Entre risas, explicó: “Es que es un chiste... ‘Te entra mi trozón’. No doctor, es una guarangada. Después me di cuenta”. La frase terminó de desarmar el clima serio de la consulta médica y convirtió la escena en uno de los momentos más comentados del día.

Lejos de enojarse, la conductora se tomó la situación con humor y reconoció que todos habían caído en la trampa. “Entramos como un caballo, disculpe doctor”, lanzó, mientras intentaba recuperar el ritmo del programa. Después, todavía divertida por la “guarangada”, remató con otra reacción: "¡Es una guarangada!".

El invitado también acompañó el clima de risas y dejó una reflexión que encajó perfecto con lo que acababa de pasar. “¿Sabe qué es lo bueno de todo esto? Hay que reírse, es el mejor antídoto”, dijo el cardiólogo. La propia cuenta de Telefe compartió el episodio y lo definió como el “momento televisivo del día”.

Georgina Barbarossa también se permitió bromear sobre el tono que había tomado la entrevista. “¿Vio doctor? A usted le dijeron que iba a hacer un programa serio... con esto no me gano el Martín Fierro”, comentó, sin poder salir del ataque de risa. La escena recordó a otras bromas televisivas de doble sentido, como la de “Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón”, y dejó a la conductora como protagonista de un blooper que rápidamente se volvió viral.