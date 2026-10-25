Georgina Barbarossa recurrió a las fotos y a la historia de una amistad de décadas para despedir a Marcelo Trepat. En Instagram, la conductora reunió agradecimientos y recuerdos familiares en un mensaje que también incluyó una referencia a un chiste compartido. Entre esas líneas, contó un detalle sobre los últimos momentos del actor.

El intérprete murió a los 62 años y su partida dio lugar a una publicación dirigida a él, escrita desde la cercanía que habían construido durante años. “Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado ”, expresó Georgina Barbarossa. La definición como hermano de la vida dejó en palabras el lugar que ocupaba Marcelo Trepat dentro de su historia personal.

Durante el recorrido de fotografías que eligió compartir, aparecieron abrazados en distintos momentos de su amistad. El carrusel acompañó la despedida con imágenes de esa cercanía, mientras el texto recuperó el acompañamiento que el actor había brindado tanto a la conductora como a sus hijos. El agradecimiento alcanzó así a una relación que también formaba parte de su vida familiar.

Qué contó Georgina Barbarossa sobre los últimos momentos de Marcelo Trepat

Con una referencia a Villa Giardino, Córdoba, donde Trepat vivía desde 2008, Georgina Barbarossa contó que había muerto mientras dormía en su casa. “En cada plantita, en cada flor de Giardino estás Marce, siempre, siempre. Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta, Dios sabrá porqué tan pronto ”, escribió. Sus palabras expresaron también el deseo de que su amigo no hubiera sido consciente de ese último momento.

Las risas y la compañía tuvieron un espacio propio en el mensaje. Al agradecerle los años compartidos y la presencia que había tenido junto a sus hijos, la conductora escribió: “Gracias gracias gracias gracias y siempre GRACIAS por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí. Te amo con todo mi corazón. WHY? BECAUSE (Nuestro eterno chiste) Marce Trepat”.

Entre las últimas palabras quedó una referencia al chiste que compartían. Esa alusión personal recuperó el humor de la amistad en medio del agradecimiento y del dolor. El mensaje conservó así una forma propia de dirigirse a Marcelo Trepat, con las expresiones de cariño y complicidad que ella eligió mantener también en su despedida.