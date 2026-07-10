La mesa con bebidas, varias personas alrededor y el partido de la Selección Argentina como excusa alcanzaron para encender el escándalo. Morena Rial apareció en una foto durante una reunión por el Mundial 2026 mientras cumple prisión domiciliaria en la casa de su hermana, Rocío Rial.

La imagen fue difundida por La Posta y empezó a circular con fuerza en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la situación de la mediática. El punto más delicado es que, según trascendió, no tendría permitido recibir visitas bajo las condiciones del régimen que cumple, por lo que la postal generó indignación y abrió un nuevo interrogante sobre su situación judicial.

El encuentro habría ocurrido mientras la Selección Argentina vencía 3 a 2 a Egipto y conseguía la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Méndez, en la reunión había al menos seis personas acompañando a Morena Rial para ver el partido.

Sobre la mesa, además, podían observarse distintas bebidas alcohólicas, entre ellas botellas de champagne, cerveza y espumantes. Ese detalle alimentó todavía más la polémica, ya que la escena se dio en un contexto en el que la hija de Jorge Rial debería cumplir restricciones estrictas por la prisión domiciliaria.

Entre los presentes también aparecieron nombres que llamaron la atención. Uno de ellos fue Daiana Pedano, quien estuvo involucrada junto a la joven en la causa por los presuntos hurtos en camarines de LAM. También se mencionó a Despres, músico y expareja de Tamara Báez, quien cuenta con antecedentes por haber ingresado armado a un boliche.

El impacto de la foto podría no quedar solo en el terreno mediático. Según se conoció, Marcelo D’Angelo, abogado de Morena Rial, habría dicho que desconocía la existencia de esa imagen. Si la Justicia interpreta que hubo un incumplimiento de las condiciones fijadas, el beneficio podría ser revisado e incluso se mencionó la posibilidad de que vuelva a la Unidad Penitenciaria de Magdalena.

A ese frente se sumó otro movimiento que también despertó críticas. Según se dio a conocer, la mediática habría retomado la promoción de casinos online, una actividad que ya había realizado en sus redes. En una publicación difundida en Instagram, se la ve sacándose una selfie en un ascensor junto a un enlace que decía: "Hoy 50 dale". Así, la foto mundialista terminó instalando una nueva polémica alrededor de Morena Rial, justo en un momento en el que su situación procesal podría complicarse.