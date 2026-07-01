La polémica por los dichos de Manu Urcera llegó hasta Nicole Neumann, que decidió hablar después de las críticas que recibió su marido. El piloto había calificado a mujeres con puntajes durante un streaming y la modelo salió a explicar el contexto, aunque reconoció que la frase no sonó bien.

Todo ocurrió en Solo con Niki, el ciclo que conduce Nicole Neumann, donde Manu Urcera fue invitado y recordó detalles del inicio de su historia de amor. En esa charla, hizo una comparación sobre mujeres y belleza que se viralizó rápido y despertó cuestionamientos en redes sociales.

El tema volvió a instalarse cuando un cronista de Desayuno Americano le preguntó directamente por la repercusión. “Le hiciste una entrevista a Manu y generó un poco de polémica porque habló de las mujeres calificándolas. ‘Es un 8, un 7, y te levantás con un 3’. ¿Qué pasó con esto?”, le plantearon.

Lejos de mostrarse molesta con Manu Urcera, la modelo intentó bajar el tono del escándalo y ubicar la frase dentro de un marco más informal. “Quizás cuando uno está en un streaming te relajás un poco, sentís que estás en una reunión de amigos y habló desde ese lugar. Las mujeres también lo hacen con los tipos”, respondió Nicole Neumann.

La charla no terminó ahí. El notero quiso saber si ella también había hecho ese tipo de comentarios alguna vez y le preguntó: “¿Has puntuado hombres?”. Sin esquivar el tema, contestó: “Todo el mundo lo hace entre amigos. ‘¿Pero qué es un 6, un 8?’. No me acuerdo una situación puntual, pero son situaciones que se dan entre amigos, en la intimidad”.

De todos modos, Nicole Neumann admitió que la forma en la que se expresó su marido podía generar ruido. “Por ahí no sonó de lo más lindo, pero lo que él quiso fue decirme un piropo a mí, resaltar que me levantaba igual de linda. No sé por qué buscarle el lado choto a algo que me parece que no”, sostuvo.

Con esa explicación, la modelo buscó cerrar la controversia y dejar en claro que no interpretó los dichos como una descalificación hacia otras mujeres. Sin embargo, la polémica alrededor de Manu Urcera siguió abierta en redes, donde muchos usuarios cuestionaron que ese tipo de comentarios se naturalicen incluso cuando aparecen en un tono de humor o confianza.