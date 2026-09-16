Los incendios, las persecuciones policiales y los accidentes eran parte del trabajo cotidiano de Eliana Moreno, reportera aérea de Telemundo 52 y NBC4 Los Angeles. La periodista murió cuando el helicóptero desde el que cubría un choque vial se precipitó en Chatsworth. Su trayectoria estaba ligada a las transmisiones que permitían seguir desde el aire las emergencias del sur de California.

Nacida en el condado de Orange, se había formado en Chapman University, donde se graduó en Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas. Su tarea combinaba la cobertura de noticias en desarrollo con la comunicación para públicos de habla inglesa y española. Esa doble participación la vinculaba con las audiencias de ambas señales televisivas.

Desde 2010, Eliana Moreno integraba el equipo aéreo de Angel City Air, la empresa que operaba el NewsChopper4. A bordo de esa aeronave realizaba sus reportes y, desde 2023, volaba junto a George Marciniw. El piloto, también fallecido, tenía una extensa experiencia y había estudiado en Burbank High School, según la información difundida por la emisora tras el siniestro.

Una publicación en redes identificó a ambos trabajadores: “La tripulación del helicóptero de KNBC/Telemundo que se estrelló en Los Ángeles: George Marciniw (piloto con más de 14.000 horas de vuelo) – Eliana Moreno (reportera)”. El accidente dejó tres víctimas fatales y una persona herida que permanecía internada. En las primeras horas, la tercera persona fallecida no había sido identificada públicamente.

Cómo ocurrió el accidente del helicóptero en el que viajaba Eliana Moreno

La última cobertura de Eliana Moreno se desarrollaba alrededor de las 19:00, sobre el bloque 9100 de North Mason Avenue, al noroeste de Los Ángeles. Según testigos, varios helicópteros de televisión estaban en la zona para registrar una colisión entre un SUV y un autobús de Metro. El NewsChopper4 cayó entre dos locales comerciales, provocó un incendio y dañó vehículos y contenedores.

Parte del recorrido quedó registrada en el material que llegaba al canal. “Los últimos minutos del vuelo del helicóptero de KNBC-TV fueron capturados en transmisiones de video en vivo enviadas a la emisora”, indicó otra publicación, traducida desde redes. Esas grabaciones forman parte de los registros que las autoridades revisan para reconstruir lo sucedido antes de la caída.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que la investigación quedará a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la FAA. Las cadenas expresaron su tristeza por la pérdida de sus colegas mientras se esperan los peritajes. Las imágenes enviadas para informar sobre una emergencia ahora podrán ayudar a esclarecer la tragedia que sufrió el propio equipo periodístico.