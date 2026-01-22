La separación de Gime Accardi y Nico Vázquez fue, sin dudas, una de las noticias más resonantes del año en el mundo del espectáculo. Primero por la confesión pública de la actriz sobre una infidelidad y luego por la aparición de un nuevo romance que reavivó el debate mediático. En medio de rumores, opiniones cruzadas y fuertes comentarios en redes sociales, el actor decidió contar cómo vivió ese proceso puertas adentro.

En una entrevista en Bondi, Ángel de Brito le preguntó directamente a Nico Vázquez cómo atravesó la ruptura. Lejos de esquivar el tema, el actor explicó que la separación no fue inesperada. Según contó, la relación no venía bien desde hacía tiempo y ambos eran conscientes de que, tarde o temprano, alguno debía tomar la decisión de ponerle punto final.

Con total honestidad, Nico Vázquez reveló que el impacto emocional fue mucho más profundo de lo que muchos imaginaban. “Estuve muy triste y tuve ataques de ansiedad”, confesó, dejando al descubierto que la exposición mediática y el proceso personal lo llevaron a atravesar momentos de mucha oscuridad y angustia.

El escándalo público tampoco ayudó. Nico Vázquez reconoció que la polémica en los medios y los comentarios de los haters lo afectaron “a niveles muy grandes”. Sin embargo, en medio de ese caos emocional, comenzó a mirar de otra manera a Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, y el vínculo entre ellos fue creciendo hasta transformarse en amor.

Consultado por Ángel de Brito sobre si se sintió herido por el tratamiento mediático de su nuevo noviazgo, Nico Vázquez fue contundente. Explicó que le dolió la falta de empatía y el juicio constante, sobre todo cuando sentía que se desacreditaban sus sentimientos desde ciertos espacios televisivos.

Otro punto que lo incomodó fue que figuras del espectáculo como Guillermo Francella o Adrián Suar fueran consultadas sobre su vida privada. Para Nico Vázquez, si bien su relación con Gime Accardi fue icónica, no le resultó justo que todo el ambiente opinara sobre una situación tan personal.

Tras casi 20 años en pareja, el actor admitió que tuvo que aprender a estar solo y revisar errores propios. La terapia fue clave en ese proceso: por primera vez pudo hablar profundamente de su relación con Gime Accardi. Hoy, asegura que está mejor que nunca y que ve a su ex atravesando un camino similar de crecimiento personal.