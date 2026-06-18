La historia de amor entre Gimena Accardi y Seven Kayne sigue sumando capítulos y esta vez fue una publicación en redes sociales la que volvió a captar toda la atención. La actriz decidió compartir una imagen muy especial junto al músico y dejó en claro que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.

A través de sus historias de Instagram, Gimena Accardi mostró una salida que disfrutó junto al cantante de 26 años. Aunque no escribió un mensaje extenso, la fotografía habló por sí sola y rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores, que celebraron la consolidación de la pareja.

En la postal se los ve compartiendo una cena en un local de hamburguesas, en un clima relajado e íntimo. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el gesto de Seven Kayne, quien aparece tomándole la mano a la actriz mientras ella lo observa con una sonrisa que muchos interpretaron como una clara demostración de amor.

Gime Accardi y Seven Kayne ¿blanquearon?

La imagen estuvo acompañada únicamente por un corazón, aunque hubo otro elemento que despertó comentarios. Detrás de Gimena Accardi podía leerse una frase que el cantante destacó especialmente: “Directo al corazón”. Ese guiño terminó de alimentar la emoción de los fanáticos de la pareja.

Las repercusiones no tardaron en llegar. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para la actriz. Muchos usuarios destacaron que se la ve feliz y renovada, mientras otros celebraron que haya vuelto a apostar al amor después de una etapa personal compleja.

La relación entre Gimena Accardi y Seven Kayne, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, comenzó a tomar fuerza meses después de la separación de Nicolás Vázquez. Tras casi veinte años de historia juntos, la ruptura marcó el inicio de una nueva etapa para ambos artistas.

Gime Accardi y Seven Kayne ¿blanquearon?

El vínculo entre la actriz y el músico se habría fortalecido durante las grabaciones de TILF, una producción de formato corto realizada por OLGA. Allí compartieron escenas con una fuerte carga emocional y una evidente química que rápidamente despertó rumores de romance entre los seguidores.

Con el correr de los meses, aquellas versiones terminaron convirtiéndose en realidad. Luego de una escapada a la Costa Atlántica y varias apariciones compartidas, la pareja decidió dejar de esconderse. Ahora, con esta nueva foto romántica, Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron que su historia avanza más firme que nunca.