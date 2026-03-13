La relación entre Gimena Accardi y Seven Kayne finalmente salió a la luz y generó un fuerte revuelo en redes sociales. Todo comenzó cuando la periodista Fernanda Iglesias publicó en su cuenta de Instagram una serie de videos e imágenes donde se ve a la actriz de 40 años junto al cantante de 26 compartiendo distintos momentos en Málaga, durante su participación en un importante festival de cine.

En el material difundido por Fernanda Iglesias, Gimena Accardi y Seven Kayne aparecen caminando juntos por la costa, cantando karaoke y disfrutando de diferentes actividades del evento. Las imágenes dejaron entrever una cercanía que muchos interpretaron como una confirmación del romance que desde hace meses circulaba como rumor en el mundo del espectáculo.

El viaje a España tuvo además un contexto laboral para Gimena Accardi, quien aprovechó su presencia en Málaga para promocionar la nueva temporada de la serie erótica que protagoniza. En ese mismo proyecto también participó Seven Kayne, lo que reforzó la teoría de que el vínculo entre ambos comenzó durante las grabaciones.

Detrás del nombre artístico Seven Kayne se encuentra Joaquín Cordovero, un músico que logró posicionarse dentro de la escena urbana argentina. El cantante también incursionó recientemente en la actuación y formó parte del elenco de la serie vertical TILF, donde compartió pantalla con Gimena Accardi, quien además tuvo un rol en la codirección del proyecto.

Los rumores sobre un posible romance entre Gimena Accardi y Seven Kayne no son nuevos. Ya en noviembre del año pasado habían comenzado a circular versiones luego de que la actriz publicara algunas fotos y mensajes en Instagram donde se la veía muy cercana al cantante, lo que despertó especulaciones entre sus seguidores.

En aquel momento, Seven Kayne intentó bajar el tono a las versiones y explicó que la complicidad que se veía en redes estaba relacionada con el trabajo que compartían. “Todo fue por la serie, todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes”, aseguró el músico, intentando desmentir las sospechas sobre un romance con Gimena Accardi.

Sin embargo, la polémica creció cuando Fernanda Iglesias reveló un detalle inesperado sobre Milagros Viado, expareja de Seven Kayne. Según contó la periodista, la joven habría publicado un video en redes sociales en el que apuntaba contra el cantante y hablaba de una supuesta infidelidad que involucraría a Gimena Accardi.

El video fue eliminado poco después de su publicación, pero el tema ya se había viralizado. De acuerdo a Fernanda Iglesias, Milagros Viado está actualmente en Buenos Aires, mientras Gimena Accardi y Seven Kayne continúan en Málaga, disfrutando de su estadía juntos en medio de la confirmación del romance.