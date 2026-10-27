El periodista deportivo Gonzalo Bonadeo sorprendió al recordar la situación que lo llevó a cambiar su vida y perder más de 60 kilos. Durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, el reconocido comentarista repasó el momento en que tomó conciencia de los riesgos que enfrentaba y contó cómo atravesó una transformación que fue mucho más allá de lo físico.

Todo comenzó cuando tenía 48 años y decidió consultar a su médico clínico. Aunque los resultados de sus análisis no mostraban problemas inmediatos, el profesional le explicó las posibles consecuencias que podía sufrir si continuaba con sus hábitos. “Gonzalo, la obesidad no es un problema, el problema es lo que viene con eso: hipertensión, problemas articulares, del corazón, diabetes”, recordó sobre aquella conversación.

Sin embargo, hubo una frase que quedó grabada en su memoria y terminó marcando un antes y un después. “Yo en ese momento tenía 48 años. Los análisis me daban bien, pero me dijo que si no paraba en 10 años iba a estar en un cajón”, relató Bonadeo. La contundencia de la advertencia lo obligó a replantearse su situación y a tomar medidas para evitar las complicaciones que podían aparecer con el paso del tiempo.

A partir de esa consulta, el médico le recomendó comenzar un tratamiento con una nutricionista. El periodista llegó con cierta desconfianza y dejó en claro que no estaba dispuesto a someterse a una alimentación extremadamente restrictiva. “Le dije de entrada que si me daba 200 calorías por día yo me iba”, contó sobre su primera reacción ante la posibilidad de iniciar una dieta.

La especialista, sin embargo, le propuso un camino diferente, basado en el acompañamiento y en la incorporación progresiva de nuevos hábitos. Para Gonzalo Bonadeo, el desafío no consistía solamente en modificar lo que comía, sino también en comprender su vínculo con la comida. “Yo en ese momento todavía no había entendido que me había comido a algo o alguien. Fue un proceso psicológico muy jodido”, reconoció durante la charla con Mario Pergolini.

Con el tiempo, aprendió que no era necesario eliminar por completo los alimentos que disfrutaba. Entre las herramientas que incorporó, mencionó una manera distinta de organizar las porciones: “Me enseñaron que podés comer pasta, pero con la mitad del plato con ensalada”. También recordó otra enseñanza que lo ayudó a sostener el cambio: “Me dijeron que no me iba a quedar sin comer chocolate, pero que me iba a ganar el derecho de comerlo”.

Gonzalo Bonadeo contó el por qué de su cambio

El resultado fue una transformación de más de 60 kilos, que comenzó a hacerse evidente durante los primeros meses del tratamiento. “Tuve suerte con mi metabolismo porque, sin aditivos, bajé más de 60 kilos”, explicó. Luego detalló la velocidad con la que empezó a ver los resultados: “La mayoría fueron en los primeros meses: entre octubre y marzo bajé 20”.

Lejos de presentar el proceso como algo terminado, Gonzalo Bonadeo destacó la importancia de mantener los cuidados y sostener las decisiones cotidianas. “Hoy como cualquier cosa”, afirmó, al explicar que su relación con la alimentación cambió a partir de lo aprendido. Su experiencia dejó en evidencia cómo una advertencia inesperada puede convertirse en el impulso para modificar hábitos y encarar una nueva etapa personal.