El mensaje de Rodrigo de la Serna a los Bomberos Voluntarios de Bariloche

El actor Rodrigo de la Serna se encuentra en la Patagonia argentina participando del rodaje de una serie de Netflix centrada en la vida de Aníbal Gordon, figura clave y temida en la Argentina de los años 70.

En medio de las grabaciones, el intérprete compartió un mensaje de agradecimiento a los Bomberos Voluntarios de Bariloche, quienes brindaron apoyo logístico y acompañamiento durante los primeros diez días de filmación en la ciudad.

El clip fue difundido por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bariloche, que también confirmó su colaboración con el equipo de producción durante las jornadas de rodaje en distintas locaciones de la ciudad.

Una producción de alto impacto local

El proyecto, protagonizado por Rodrigo de la Serna, Matías Recalt y Camila Peralta, es una de las producciones más ambiciosas del año para Netflix.

Las filmaciones comenzaron en Buenos Aires y, desde el 24 de septiembre, se trasladaron a San Carlos de Bariloche, donde se registran diversas escenas en exteriores.

Según informó la Municipalidad de Bariloche, la serie no solo mostrará los paisajes de la región a nivel internacional, sino que también implica la contratación de más de 300 extras locales, generando oportunidades laborales y participación comunitaria.

Bariloche, escenario de grandes producciones

Con este rodaje, Bariloche consolida su lugar como uno de los principales destinos para producciones audiovisuales en la Argentina.

En los últimos años, distintas series y películas han elegido la ciudad por sus paisajes naturales y su infraestructura para el cine y la televisión.