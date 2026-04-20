La noche del domingo dejó un antes y un después en Gran Hermano con una determinación que sorprendió a todos. La voz del reality anunció una medida ejemplar luego de detectar un comportamiento que rompía las reglas básicas del juego. El enojo fue evidente y la advertencia no dejó lugar a interpretaciones.

“He decidido aplicar una sanción y les anticipo: será colectiva. Sepan que no lo lamento en absoluto. Se merecen la decisión”, expresó el Big con un tono más duro de lo habitual. El mensaje cayó como un baldazo de agua fría entre los participantes, que no esperaban una reacción de ese calibre.

Todo se originó cuando uno de los jugadores permaneció en el patio mientras desde el exterior llegaban gritos vinculados al juego. Esa situación está estrictamente prohibida en Gran Hermano, ya que atenta contra el aislamiento que define la competencia.

Como consecuencia, la producción dispuso fuertes restricciones: los concursantes no podrán usar el gimnasio ni la pileta, tendrán solo la mitad del presupuesto semanal para la compra de alimentos y contarán con apenas una hora diaria de agua caliente.

Tras el anuncio, la tensión se apoderó de la casa. Nazareno decidió dar un paso al frente y confesó haber sido quien reaccionó al estímulo externo. Según explicó, se quedó unos segundos más en el patio intentando descifrar lo que escuchaba.

La revelación lo dejó expuesto frente a sus compañeros, que no tardaron en cuestionarlo. Su situación es aún más delicada porque se encuentra en placa, lo que aumenta la presión en una semana clave dentro de Gran Hermano.

El episodio también reavivó conflictos internos, especialmente en su vínculo con Titi, donde comenzaron a surgir dudas y desconfianzas. Con el castigo en marcha, la convivencia promete volverse cada vez más complicada.

En paralelo, otro momento llamó la atención del público cuando Brian Sarmiento y Danelik Galazán estuvieron a punto de intimar, pero fueron interrumpidos por Martín Rodríguez, quien irrumpió con una insólita pregunta: “¿Querés el pan con ajo?”. La escena se viralizó y sumó más leña a un clima que ya está al límite.