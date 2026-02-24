El estreno de Gran Hermano Generación Dorada se convirtió en uno de los grandes acontecimientos televisivos de 2026 y confirmó que el fenómeno sigue intacto. El reality de Telefe regresó con fuerza y rápidamente se adueñó del encendido nocturno, dejando atrás cualquier especulación sobre un posible desgaste del formato.

La apuesta era alta y el canal lo sabía. MasterChef Celebrity Argentina le dejó un piso de 17 puntos, un arrastre clave para potenciar el debut. Según informó el periodista Nacho Rodríguez, alrededor de las 22.30, en plena presentación oficial de los participantes, la pantalla ya trepaba a 19 puntos de rating, ampliando la brecha con el resto de la competencia.

Con esos registros, Gran Hermano Generación Dorada no solo lideró su franja sino que se posicionó como lo más visto del día en la televisión abierta. En un contexto donde el encendido general suele fragmentarse, el reality logró reunir a una audiencia masiva frente al televisor y volvió a instalar conversación en redes sociales.

La conducción volvió a estar en manos de Santiago del Moro, quien marcó el tono de la gala inaugural. “Esta es una edición que va a hacer historia”, aseguró el conductor en el arranque, anticipando reglas renovadas y sorpresas que prometen cambiar la dinámica del juego. Su presencia aportó continuidad y solidez a una marca que ya es emblema del canal.

Uno de los momentos más comentados fue la participación especial de Andrea del Boca, que apareció en la apertura con un guiño nostálgico. Su intervención generó una ola de reacciones y se convirtió en tendencia, sumando un plus emotivo a la noche debut.

El ingreso de los nuevos jugadores, las primeras miradas cómplices y las estrategias que comenzaron a insinuarse dentro de la casa fueron construyendo picos de audiencia sostenidos durante toda la transmisión. La expectativa por conocer a los protagonistas mantuvo el interés minuto a minuto.

Así, lejos de hablarse de fracaso, los números marcan que Gran Hermano Generación Dorada rindió y superó expectativas. Con liderazgo claro y fuerte repercusión digital, el ciclo demostró que el formato sigue más vigente que nunca en la pantalla de Telefe.